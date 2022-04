NEĆE JOŠ DUGO! EVO KO NAPUŠTA SHOW ZVEZDE GRANDA: Poslije Karleuše i ona odlazi

Sanja Kužet već osam sezona uspješno vodi talent šou program Zvezde Granda ali uprkos popularnosti koju joj je donio ovaj posao ona izbjegava medije i retko daje intervjue.

Voditeljka je otkrila i do kada planira da vodi Zvezde Granda i gdje želi da nastavi karijeru.

– To ću vam reći kada za to bude došlo vrijeme. Smatram da se lijepe stvari ne mogu sakriti. Ja sam jedna od onih osoba koja prvo želi da skoči pa da kaže hop ne bih trčala pred rudu i izletala se. Tu sam gdje sam ali svakako ne mislim da sam bacila sidro i da odatle treba da odem u penziju to je sigurno – rekla je voditejka, piše Novi.

