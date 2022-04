ŠOK NA NOMINACIJAMA: Dalila birala između Mine i Cara – Filip je VRIJEĐA, nazvao je ZMIJOM OTROVNICOM

Počele su “Nominacije”. Zadrugari večeras biraju između Mine Vrbaški i Filipa Cara, potrčaka Sanje Grujić. Voditelj Milan Milošević dao je reč Dalili Dragojević na samom početku emisije.Krenuću od Mine, kao što sam pričala sa njom sam bila ekstra u trećoj sezoni, kad je krenula priča sa Mensurom, bila sam svedok tome, ostale smo u top odnosima. Posle se desilo šta se desilo, razočarala sam se u nju, nismo imale kontakt. Kad sam je ugledala za Novu godinu, sve mi se pomešalo, bila sam nervozna zbog svega. Kad je ušla, značilo mi je što je rekla da neće da se raspravlja sa mnom. Posle Monike, jedina osoba koja je ušla i rekla da nema ništa protiv mene. Ali sam imala i taj strah od svega toga, ona je važila za osobu koju se pričalo da je Filip najviše bio zaljubljen u nju. Nije mi bilo svejedno kad je ušla, i dalje u sebi imam neke stvari koje su mi nerešive. Mini je teško verovati, ima u sebi te neke kalkulacije i svašta nešto, nikad ne znaš na čemu si sa njom. U korektnim smo odnosima, verujem da neće dolaziti do svađa. Ne znam šta je uticalo na nju da se ne svađa sa mnom, ona najbolje zna. Ja neću komentarisati odnos sa Mensurom, neka svako radi šta hoće, ja samo mogu da kažem da verujem u ono šta je ispričala – rekla je Dalila, pa nastavila:Ne bih imala ništa specijalno o Filipu da kažem – nastavila je Dalila,piše Srbijadanas

– Reči, čegrtušo – odbrusio je Car.spričala sam sve što imam, ne bih trošila reči. Rekla sam mnogo toga, neću da se ponavljam

– Šteta, u toj si zvečarka haljini – dodao je Filip.

– To je to, nadam se da će ohladiti glavu, vidim da je stigla do usijanja. Naravno da ću sačuvati njega – istakla je ona.

– Doviđenja, prijatno – odgovorio je on.

Facebook komentari