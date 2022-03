CAR POSLAO PORODICI JAVNU PORUKU: Stao pred kamere i rekao jednu rečenicu – DALILA U ŠOKU

Dalila Dragojević i FIlip Car odgovarali su na pitanja gledalaca, koji su im poručili da imaju podršku većine samo zarad interesa i da se čuvaju, piše Novi.

Nakon ovoga je Filip iznio šta misli o Dalili, s kojom se pomirio posle skandaloznih sukoba, a njihovo pomirenje niko nije očekivao.

“Ja sam malopre na onom pitanju pričao kakav mi se obrt desio u glavi. Nisam joj vjerovao, mislio sam da je ona moj neprijatelj. Sve sam jutros video, sve mi je bilo jasno. Ne treba da budeš pametan puno da vidiš da ljudi… Evo, Matora i ja da imamo svađu. Ako se Sandi, koji mrzi Matoru, prikloni u toj situaciji Matoroj, znači da mene mrzi više. Onda shvatiš u suštini da si sam sa tom osobom”, počeo je Filip.

“Drago mi je što sam video snimke iz apartmana, vidio sam i sinoć koliko Dalila mene voli, koliko mi želi dobro. Da krenem na vrata, ona će prva za mnom. Siguran sam da me voli. Možda je najgora, ali me voli najviše na svetu. Desio mi se taj obrt u glavi. Znam sa kim ću da se družim. Shvatio sam da me ona voli. Ispoštovala me je za neke stvari. Ona treba da mi bude prioritet i fokus”, izjavio je, pa se javno obratio porodici.

“Evo, obraćam se mami i sestri. Nemojte da zamaram mozak da razmišljam da li je neka djevojka za mene. Bolje je da budem u vezi s Dalilom ovde, nego da majka ne zna napolju gdje sam u šest ujutru. Sve kad se okrene, bolje je ovo za mene. Na kraju vidiš, kao i u životu, porodica, partner, dva prijatelja. Ovde ako izvučeš jednog prijatelja i ljubav jednu, ti si na konju”, poručio je Car.

