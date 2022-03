BEBICA RASKRINKAN! Voditelj otkrio SVOJA SAZNANJA -“Na računu ima 100 eura!” Miljani pao mrak na oči

– Ja bih da se vratim na podjelu, koja mi nije bila interesantna. Bilo mi je dosadno i monotono. Što se tiče mene i Nenada, nisam se iznenadila, očekivala sam. To što je izlupetala me ne interesuje. Nenad nije morao da priča čime se bavi i da se ovde pravda klošarima, to je njegova dobra volja – govorila je Kulićeva, piše Srbija danas.

– Vidio sam danas da firma postoji i da na računu stoji 100e – rekao je Milan.

– Naravno, to je početnički kapital, hvala ti što si provjerio. Nije bitno šta je, čak i da je stvarno trakrotista, važno je da je pošten i vrijedan čovjek. Ne želim da se bavim njegovim novcem, mene to ne zanima. Ona je htjela da ga ponizi i to je svima jasno – govorila je Miljana.

– Ja sam lijepo rekla da je pošten, šta god da radi, da nije lijepo da se lažno predstavlja – dodala je Mina.

– Ružno je da si ti lažno predstavljaš i govoriš da si medicinska sestra, jer svi mi znamo čime se ona bavi. Možeš da kažeš šta ti je primarno zanimanje a ne da se predstavljaš kao medicinska sestra – vikala je Miljana.

– Nikad ja to nisam rekla, ja sam registrovani radnik i mene moj posao čeka kada izađem odavde – dobacvila je Vrbaški.

– Ako se ovo legalizuje, ti ćeš imati doživotnu penziju. Htjela je da ponizi Bebicu, došla je ovdje da se miješa u tuđe odnose kao što je uvijek radila a došla je i da razbzuca vezu Milice i Mensura – rekla je Kulićeva.

– Oni su mene uvukli u priču, ne ja njih – dodala je Mina.

– Ne nego si sama uvukla u sve. Uvlačiš se ovdje Dalili, a svi znamo da je ne voliš i očima ne možeš da gledaš. Što se tiče mog budžeta, zadovoljna sam, od koga je dobro je – nastavila je Miljana.

