MENSUR I CAR OČI U OČI, ORILA SE BIJELA KUĆA! Ajdarpašić osudio zadrugare koji brane Filipa, a ni on mu nije OSTAO DUŽAN! (VIDEO)

Ja sam pre nedelju dana sedeo tamo gde on sedi, meni su svašta rekli, a o njemu imaju jako lepo mišljenje. Ja pola stvari nisam uradio a mene su komentarisali.

Zaboravljamo šta je Car uradio sa svim devojkama, zaboravljamo nasilje. Njemu se pažnja ni na šta nije skrnula, a mene su okarakterisali kao ubicu jer sam se svađao sa devojkom. Što se tiče Filipa, ništa dobro nemam da kažem, ovakvog čoveka nigde nećete naći, on ovakve stvari radi a niko a ne osuđuje.

Meni su čudni ljudi koji njega hvale a on je sve to radio. Ja bih oboje poslao u izolaciju,ali nisam u mogućnosti. Ja samo da kažem da je Ana stavila sat u moji neseser jer ga je to zanimalo. Nominovaću Filipa jer je najgore stvari rekao mojoj devojci – rekao je Mensur.

– Jeste ja sam možda sve što on kaže, i ja ću saslušati njegovo izlaganje ali mogu da demantujem sve. Ti si sam sebi kao i ja u prošlim nominacijama naterao da kažu svašta jer nisi ćutao. On nikoga nije ubio, ali je svima pretio. – rekao je Car.

– Ti si dovoljno rekao o sebi, ja ne moram ništa da pričam. Zanimljivo je da se čoveku koji je napravio toliko s*anja liže gu*ica – rekao je Mensur, prenosi kurir.

– Ja ću prećutati da se ne svađamo, jer ne vredi sa ovim čovekom. -rekao je Car.

