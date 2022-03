CARA TUŽI DRŽAVA?! ZBOG OVOGA JE IZVEDEN IZ ZADRUGE: Isplivali skandalozni detalji, prijeti mu do 2 godine zatvora zbog JEZIVE tuče

Kako je bio otkrio zadrugarima, Car je na ročište išao po tužbi bivšeg zadrugara Ademira Peleša, sa kojim se sukobio na početku pete sezone “Zadruge”, a sada se Ademir oglasio i otkrio da suđenje, po njegovoj tužbi, još nije počelo.

– Ništa od povratka, niti ja želim, niti me iko iz produkcije kontaktirao od kako se desilo ono sa Filipom. Suđenje je krenulo, ali mislim da je to što ga država tereti, a naše još nije krenulo, a advokati još nisu upoznati ni sa čime. Koliko sam upoznat to što ga država tereti prijeti mu kazna zatvora od 6 mjeseci, do 2 godine, pa ćemo vidjeti šta će biti – rekao je Pele.

– Ja sam super, davno se oporavio. Krenuo drugim putem i okrenuo se drugim stvarima u životu, rijaliti me više uopšte ne zanima, niti pratim šta se tamo dešava – rekao je Ademir Peleš.

Podsjetimo, Filip Car iz sve snage udario Ademira Peleša i tom prilikom mu polomio vilicu, nakon čega je Peleš hitno hospitalizovan, prenosi Kurir.

