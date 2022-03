CAR DOŠAO U EMISIJU I POSLAO PORUKU DALILI, NIJE NI SLUTIO DA GA ONA CIJELO VRIJEME GLEDA: Priznao šta se desilo sa Anom u izolaciji!

– Uopšte ne znam šta se dešava, možda su oni dobili neko iznenađenje, možda nas gledaju kao prošle godine što je bilo. Ne znam šta se dešava. To između nas što se desilo sve je čudno… Ana je simpatična ali prema Dalili nisam ravnodušan. Nismo dobri jedno po drugo. Ja ne znam gdje je ona, lakše mi bi bilo da znam gde je ali dosta je svega… Nisam ispao fer prema njoj zato što radio nešto i ona je izazivala neke reakcije prema meni, nije fer ni prema njoj niti prema Ani, ali ja sam takav, ja nisam fer… Moram da sednem i razmislim o svemu, ne treba da budem sa Dalilom, tako smatram, ne treba mi veza sa Anom, izdešavale se neke stvari između nas proteklih dana. Nije fer da je ostavim… To što neko priča da sam se ja sklonio od nje, to je istina ali ja sam se sklonio od nje. Nema perspektivu ovaj naš odnos. Ne znam šta bih više rekao, sve što kažem smešno zvuči, ne mogu protiv sebe, nisam ni fer u nekim situacijama… Sa Anom sam ušao u neki odnos, Dalila izašla, ne znam ni ja ali sa Anom mi je bezbolniji odnos – pričao je Car dok ga je Dalila pomno slušala i posmatrala iz apartmana gdje boravi od sinoć, piše Novi.

– Ja sam se nosio i sa puno težim stvarima. Ovdje je sve moguće. Da se ona vrati i bude sa nekim ne bih bio ravnodušan ali ne bih to pokazao. Ja nisam totalno presjekao ali da nisam velikim dijelom presjekao ne bih mogao da napravim sve ovo sa Anom. Ja sam se jedva suzdražao da joj ne priđem ono veče kada je plakala. Ali pose*em se na ljubav ako ćemo mi tako da se svađamo i to sve. Ako ja smatram da ja ovo nisam, ja ću da se okružim nekim ljudima dok još mogu – pričao je Filip Car.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari