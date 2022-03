SMRŠALA 12 KILOGRAMA ZA OSAM DANA: Iva Grgurić OTKRILA kompletan PLAN ISHRANE koji trenutno primjenjuje

Sada je otkrila kakav joj je plan zbog čega su se mnogi zabrinuli, ali je ona rekla da nema razloga za brigu jer se oseća dobro.

Plan dijete:

– Svaki dan počinje sa mlakom vodom i limunovim sokom. Tokom dana možete piti kafu, najbolje espreso, takođe ja pijem stalno kiselu sa limunovim sokom (dosta tečnosti) – počela je Iva.

– Hranu ne unosite do 20.00. Ukoliko ne možete izdržati do 20.00 pojedite jabuku. U 20.00 smete jesti šta želite do 21.00 ili 22.00, smete piti šta želite, smete hleb, ali ne previše, slatkiše ne preporučujem, osim crne čokolade – napisala je Iva na svom Instagramu.

