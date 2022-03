“SAD BRANI PET GODINA BRAKA” Dejan nakon RASKIDA otkrio da li i dalje voli Dalilu: Kakav preokret

– Dejane, kako si ti? – otpočeo je Darko, piše Novi.

– Top sam, sada sam se probudio – dodao je Dejan.

– Tokom pitanja novinara je Dalila promjnenila ponašanje prema tebi? – upitao je Darko.

– Ja sam to očekivao, rekao sam i Aleksandri da će ona da komentariše nas, negdje sam znao da će biti. To je odnos gdje može da komentariše a da je malo normalnije. Svaka njihova svađa koja je bila, ja sam bila provučen. Ja ni jednom nisam odreagovao. Međutim, kada je Filip prokomentarisao nešto za Aleks, ja sam tu reagovalo. Daleko od toga da su mi povratile emocije. Samo imam gađenje – rekao je Dejan.

– Kakav je osjećaj što si bio pet godina sa Dalilom, gledaš svađe i ne reaguješ? – upitao je Darko.

– Blam me je, iskreno. Šta da komentariše ona, neka komentariše sebe. Ona našla sada da brani pet godina braka a uradila je to što je uradila. Ona nije bila anđeo, nego sam ja ćutao. Bila je ovakva možda čak i gora. Kada je bila rasprava sa Zolom, ja nisam nju spomenuo opšte. Meni se vraća mozak u vinklu sada. Suzdržavao sam se jer mi je bilo žao svih ljudi – rekao je Dejan.

– Koji problem imate ti i Mensur? – upitao je Darko.

– I ja svaki put kada je imao okršaj, ja sam ga savjetovao, ali ne tražim zahvalnost. Drama od Sandre, koja je mogla da se izbjegne, navodi vagon ljudi da se preokrenu. Napominjem ti stvar koja se dešava, traže ljudi zahvalnost i da ja njima ćutim na sve. Marko i Fran su podržavali Sandru. Marko je sinoć provukao Dalilu kroz svoje izlaganje. Smatram da za to nije bilo potrebe. Osjećam se jako loše.

– Zbog čega ne kažeš Franu sa strane šta ti smeta? – upitao je Darko.

– Neću da polemišem o tome. Zašto bih ja sada morao da se objašnjavam. Čaša neka se puni, već je krenula da se puni. Fran ustaje da bi odbranio Sandru i da bi dopunio nešto što bi Đedović rekao. Ja se nikoga nisam odrekao nego sam napravio distancu sa Sandrom. Ja sam znao šta će judi da komentarišu. Smeta mi, te lisice su me iznervirale što su visile na zidu. Sami komentari u kući mi smetaju. Pokušao sam da to bude kratka komunikacija a onda je nastala hajka. Da, protumačio sam da se Sandra folira. Njoj preko dana nije uopšte teško. Ono za šta se ona bori je mnogo veće nego Dejan. Ona kada je ulazila sa Markom je napominjala da ima temu, ja to nikada nisam rekao ni sa kim u raspravi – dodao je Dejan.

– Da li je bila lažna kada te je tješila? – upitao je Darko.

– Ne mogu da griješim dušu, mislim da nije. Kada uzmem sve da saberem, stajati ispre kamere, kad napraviš tu facu, vagon ljudi mi se onda nabacuje. Moja scena gdje sam ja bio tu, i ona njena scena gdje plače, i ja bih rekao ko je ovaj majmun. Mogla je da kaže da joj je teško, ona je ušla u tenziju i produbila je. Odgovara joj ova frka – rekao je Dejan.

