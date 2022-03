MARIJA KULIĆ OTKRILA SVE O NOVOM ZETU I NJEGOVOJ PORODICI: Oglasila se nakon Miljaninog ulaska u Zadrugu, JASNA PORUKA

Međutim, ona je u subotu postala ponovo ravnopravni stanovnik Bijele kuće, a zajedno sa Nišlijkom ušao je i njen dečko Nenad Macanović.

Kulićeva je šokirala gledaoce kada se pojavila u invalidskim kolicima zbog povrede noge, a Nenad je sve vrijeme bio uz nju i gurao je. Samim tim pokazao je koliko je privržen Miljani.

Ovim povodom pozvali smo Mariju Kulić, koja je za Kurir istakla da je prezadovoljna Miljaninim ulaskom i da obožava novog zeta.

“Prezadovoljna sam Miljaninim ulaskom. Drago mi je što je Nenad ušao sa njom, polomila je nogu, on joj je i potreban jer tamo svako gleda sebe, znate kakvi su zadrugari. Dečko je ušao zbog nje. Vidi se da je skroman, povučen, da i nije nešto za rijaliti. S obzirom da mu je prvi put, mnogi su prvog puta bili tako ćutljivi i povučeni, pa se poslije opsute. Tako da se i ja nadam da će se i on opustiti i da će se snaći. Dobar je čovjek, to sam vidjela ja. Kulturan je, lijepo vaspitan, iz dobre je porodice, oni su radni i vrijedni ljudi. Sestre su mu isto mnogo fine, nemam riječi. Presrećna sam zbog Miljane što je pronašla sreću u ljubavi. Rekla sam joj da ljubav dođe sama, da se ne traži, i tako se i desilo”, priča Marija.

“On je odmah prihvatio poziv. Svugdje gdje ide Miljana, ide i on. Šta više Miljana je tražila i veći honorar za njega, a on je dečko bio u fazonu da mu je dovoljno da samo bude sa njom. Ništa drugo mu nije bilo bitno.

Pitali smo je da li se plašila kako će da protekne susret Miljane i Zole.

“Uopšte se nisam plašila zato što znam da je Miljana ugasila emocije prema njemu. Nema nikakvih osjećanja više, čak nije ni mržnja… Potpuno ravnodušna. Ogorčena je što je radila neke stvari za koje je nezahvalan. Nije mogla da vjeruje da četvrti put neće da ispoštuje to što ga uvodi jer napolju nema dinar jedan prebijeni, a tamo uđe i uvijek mu obezbjedi dobar honorar. Svake sezone sve veći i veći. Nije znao da je ispoštuje. Onako ju je ponizio sa prevarom, a sve je smišljeno radio samo da bi imao priče u rijalitiju. Tako da je njoj sve jasno i dobro je što je ovako. Pitala sam se jedno vreme da li će ikad da se otkači od njega”, dodaje Marija

“Ona sada ima podršku normalnog čovjeka. Uz njega je smirena, posluša ga… Mnogo smirenija nego kada je bila sa Zolom. U ovog dečka ima povjerenja, zna sigurno da sa njom nije iz koristi, niti da je iskorišćava da bi ušao u rijaliti. Ni na kraj pameti mu nije palo ni da će Miljanu da vrati, a kamoli i njega da zovu. Inače, Nenad pravi zgrade, investitor je. I otac mu ima firmu, rade grejanja po tržnim centrima, imaju svoj biznis i stvarno su radni ljudi. Nemam šta više da dodam”.

Marija nam je otkrila da je upoznala Nenadovu porodicu, ali da nije sa njima na telefonskoj liniji otkako su njih dvoje ušli u rijaliti. Takođe, ne krije koliko je zadovoljna potencijalnim prijateljima, piše Kurir.

“To su ljudi koji nisu iz javnog svijeta, ne bi željeli da se pojavljuju po medijima. Nenad je tu zbog Miljane, nije on tu kao što je Zola htio da postane poznat i viđen. Dečko ima svoj posao, radi… Porodica mu je takva da jednostavno ne vole javni život, žive mirno i povučeno. Njegova majka je bila da se slika sa Miljanom kada ju je vidjela prvi put. Kad sam otišla sa Miljanom kod njih vidjela sam obje Nenadove sestre, divne su”, rekla je Marija i dodala:

“Nemam šta da budem sa njima na vezi. Nema potrebe, ni do sada nismo bili u kontaktu, svako ima svoj život, svoje obaveze. Miljana i Nenad imaju svoje obaveze. On je odrastao čovek, ima 32 godine. Drugo, oni još uvijek nisu u braku, ništa nije zvanično”.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari