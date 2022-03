DALILI JE OVO VRATILO OSMIJEH NA LICE! Tukla se sa Carem, pljuštale su psovke, a Mujićeva sada ne krije SREĆU!

Džakovi su stigli Sandri Rešić, Mateji Matijeviću, MC Aleks, i Dalili Dragojević, prenosi Kurir.

Njoj je stvari donijela Anđela Đuričić i njih dvije su krenule da gledaju šta je dobila, a Dalila se oduševila crnim cipelama sa štiklom koje je dobila.

Inače, nakon što je Filip Car opsovao sve žive i mrtve članove porodice Dalile Dragojević, Dragojevićka je rešila da danas izađe iz rijalitija i podnese krivičnu prijavu protiv bivšeg momka.

Sukob je eskalirao u emisiji “Gledanje snimaka” kada je Dalila fizički nasrnula na Cara u momentu kada je pomenuo njenog oca Husu Mujića i psovao ga na najgore moguće načine.

Ona će danas navodno napustiti rijaliti.

– Ništa me ne zanima! Ukoliko mi produkcija ne dozvoli da odem u stanicu policije i podnesem krivčnu prijavu protiv njega za sve što mi je uradio u proteklom periodu, ja napuštam rijaliti. Tukao me je, psovao! Ništa me ne zanima, odmah danas da me izvedu, kunem se u babu svog da ću to danas uraditi – rekla je Dalila, na šta je Filip Car nastavio da je psuje.

