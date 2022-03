DALILA SLUŠALA ŠTA PRIČAJU O DEJANU, PA USTALA I DALA JEDAN KOMENTAR: Karić je odmah napao

Očigledno da gledaoci u njihovim očima nešto vide, zato je Sandra u vrhu te liste. Ko će šta reći i ko će šta osjetiti, sve ćemo to tumačiti i razglabati. Ja sa ljudima sa kojima se družim, uvijek im vjerujem. Sandra mi je rekla ne, Dejan mi je rekao da nije zaljubljen u nju. Meni nije jasno što nakon svega što je rečeno, nešto ne funkcioniše i to je očigledno. Mislim da bi jedna istina promijenila mnoge stvari, a to je da li je Dalila lagala kad je to rekla ili da li Dejan laže kad je to rekao Dalili. Ako je Dejan rekao da je su Rešićka i Tara zaljubljene, onda je razumljivo njegovo ponašanje i da se ponaša na taj način i sklanja svoju vezu od mišljenja da je Sandra Rešić zaljubljena u njega. Sve možemo da znamo samo kad bi Dejan rekao da je rekao ili zbog čega je rekao. Čuli smo to što je Dalila rekla, ne znam šta može da nas razuvjeri u to da li je Dejan lažov ili Dalila. Dejan može da ustane i da kaže da je Dalila lažov i da to nije istina, ali to je opet nešto nematerijalno i nije diokaz, jer ljudi mogu lagati. Više ne vjerujem nikome ni riječ, ni Dejani, ni Dalili – govorio je Đedović.

-Ja neću da se miješam, niti me interesuje. Ja želim da se izuzmem iz kompletne priče, ja ni kod Darka ne komentarišem odnose povezane sa drugom stranom, ne želim da komentarišem odnos Sandre ni druge strane. Prihvatam da budem lažov, od mene nema više komentara – dodala je Dalila.

-To je okej, ali već izrečeno je predmet tumačenja. Da li će da pričaju ili ne, to kući. Odlulio sam da vjerujem ljudima, ali lagali su sa svih strana. Da li bi to ličilo na Dejana kojui se miri sa Dalilom? Da. Dejan se slično ponaša u svakom odnosu, problem gora sa strane i pravi još veći. Dejan da se mirio sa Dalilom, sigurno je rekao. Ako se nije mirio, mislim da nije to rekao. Dejan kad se miri, spreman je i porodice da se odrekne – dodao je Marko.

Ako je Dejan to rekao i pomirili su se, logično je da promijeni ponašanje prema Sandri i Tari – ubacio se Karić.

-Dalila je ovdje govorila da zna da su one zaljubljena u Dejana i još po neke djevojke, Marijana, ova i ona. Nije to Dalila jednom rekla, pa da joj je palo na pamet da slaže. Dejan je demantovao samo kad ga je Milan pitao. Stizala su ovdje Dejanu pitanja zašto ih ne braniš – pričao je Đedović.

-Da li Dalila hoće da se izoluje ili pokaže da je vjerna i lojalna? – pitao je Stefan Karić.

-Ne, ne želim da se petljam. Ja neću probleme i želim da se izolujem od priče – objasnila je Dragojevićka.

-Dejan ne funkcioniše i vidi se da nešto nije u redu. Ima tu i računica u glavi, Dejan ako je to rekao ispao je loš čovjek. Dejan kad se zaljubio, ponovo bi za*išao sve, a mi smo tu da tumačimo. Vrijeme će da pokaže sve – nastavio je Marko.e, a mi smo tu da tumačimo. Vrijeme će da pokaže sve – nastavio je Marko.

