VOLIM FILIPA, ALI NIJE DOBAR! Dalilna IZJAVA podijelila javnost – Dejanu neće biti dobro kada ČUJE šta je rekla!

Voditelj Darko Tanasijević je tokom prethodne noći razgovarao sa Dalilom Dragojević. Na samom početku, ona pričala je o pomirenju sa Filipom Carem,p iše Informer.

– Sramota me je, subotom prekid, nedjeljom veza. Četiri dana, držala sam se dobro. Sama sam sebi rekla, nećeš, neka osjeti kako je kad nisam na dohvat ruke. On je mene zvao da dođem, nisam htjela, on za mnom u pušionicu. On je stvarno htio da priča poslije svega, a ja nisam htjela, izlaprdao se. On je tražio moju rekaciju, jer on zna da kad krene u spavaću sobu krećem i ja, jer mislim da će da mi uništava igračke. Našao mi je bolnu tačku, kad krene ka garderoberu ili krevetu, zna da ću da idem za njim. Krenula je galama, on me ispolovao da me ohladi… Na kraju cijele priče, Matora mi kaže da se mirim i smirila me je. Vratila sam se u kuću, gledam sebe razmazala mi se šminka, on mi kaže da se isplačem, jer će mi biti lakše. Najviše sam u životu mrzila da me neko sažaljeva, i onda kažem nećeš biti jadna nego se podiži. Dok pričam sama sa sobom dajem sebi snagu. Mnogima ne odgovaram kad sam nasmijana, pogotovo Filipu, kad smo u svađi. Dosta sam pokazivala da mi je teško, šta je on radio dok sam pravila najveću budalu od sebe? Prođe sa drugom djevojkom, kao da me nema. Kaže da mu je bilo žao jer spavam do osam, pa me je zato zvao da jedem. Bilo je, prošlo je… Đedović mi je rekao da je shvatio kod njega da se on toliko zalijepio, i da to Marko još nije vidio, pa ga svaki korak asocira da ću napraviti nešto pogrešno što će uticati na njega ili moju vezu, pa gleda da prvi raskine. Večeras mi je rekao da kad izađem neću ga se ni sjetiti, ja sam rekla naravno da ga neću željeti sa ovim ponašanjem. Da je kao sa početka, vidjela bih sve i budućnost. On kaže da je najbolje kad smo u krevetu i da se tad najbolje razumijemo, ali ne može tako. Ja u utorak već vidim da će biti neki skandal, ako ne i večeras. On meni u krevetu puni glavu da ću ja kad izađem, jer imam ciljeve i planove, da se ja njega neću sjetiti i da mi on neće trebati. Uvijek nekih 1000 nepotrebnih riječi. On se plaši da ja nisam ravnodušna prema drugoj strani. Ja se nisam udala za nekog ko je ružan, pa da se stidim i da sam se udala iz koristi – pričala je Dalila.

– Znaš kakve teorije on ima u glavi. Ja kažem da ga volim, ali nije dobar. Njemu i tata kaže da ga ja nisam prevarila, on nađe neke situnice, ćebe, što je ovaj spomenuo kuglu. Što Miki kaže, mi ni ne znamo što smo raskinuli, a bolje da ga ne vraćam šta je on radio – pričala je Dalila.

– Što je on tebe ispitivao za Anđela? – pitao je Darko Tanasijević.

– Kad smo raskinuli, mala Anđela zvala napolje da pijemo kafu, oni su se tad svi družili. Ušla sam u -priču sa Anđelom zašto me je on pljuvao u studiju, a Filip kad se probudio vidio je kako mi pričamo. On me je pitao u krevetu kako mi izgleda Anđelo. Spomene on meni i Karića, spomene njih ne znam koliko – dodala je Dragojevićka.

– Vas dvoje se stalno takmičite, izgleda kao da se nadmudrujete – istakao je Darko.

– Filip pretežno pravi situacije, ja kad zamerim, mene to prođe. Sinoć mi je rekao da je on jedini koji može da me dovede do ludila, i ja njega. Mi nismo normalni. Ne razumijem ove sitnice zbog kojih se svađamo, više me sramota da dolazim pred novinare. Voljela bih da on može da se promijeni i da sve bude okej – rekla je Dalila.

– Rekla si da on sa Janjušem riješava probleme oko neprežaljene ljubavi, je l’ stvarno to misliš? – upitao je novinar.

– Nekako mi je Janjuša uhvatio sa željom, srčano. Da li je to zbog alkohola ili postoje druge stvari, ne znam.

– Kakav problem imate ti i Martina? – pitao je Darko Tanasijević.

– Ne znam. Ona je došla i pljuvale me po svim ćoškovima, spominjala priče i crnu magiju. Ja sam ovu narukvicvu dobila u trećoj sezoni i svaki privezak ima svoju priču, to su sve gluposti. Filip je neko kome može lako da se napuni glava. Spominjala je mene i Aleks prije neki dan, pa je Filip rekao da je i Maja pričala neke stvari. Ja da znam omađijala bih sebi da mi bude super. Neka sam ja najomraženja ličnost, ako mene pljuju i onda kad vide da se neko posvađa sa mnom, onda navijaju za stranu koja se posvađala sa mnom. One se svađaju sa mnom da bi imale podršku – govorila je Dalila.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari