“Simpsoni” su predvidjeli i rusko-ukrajinsku krizu: Pogledajte šta prikazuje ovaj snimak

Na tu epizodu podsjetili su i korisnici društvenih mreža, a njome se tematizira reinkarnacija Sovjetskog Saveza nakon njegovog raspada. Prikazani su kako Rusija u Ujedinjenim nacijama mijenja naziv u Sovjetski Savez, tenkovi, marširanje vojnika, ponovna gradnja Berlinskog zida, kao i oživljavanje balzamovanog jednog od sovjetskih lidera Vladimira Iljiča Lenjina koji nakon toga poručuje: “Moram uništiti kapitalizam”.

Aluzije o Rusiji iz ove animirane serije se znatno odnose na ono kako se Rusija trenutno odnosi prema Ukrajini i Zapadu. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u ovom slučaju personificiran u Lenjinu, dok neki smatraju da Putin više nalikuje na ruskog cara za 21. stoljeće.

The Simpsons predicted the

Crisis of #Putin, #Russia,#Ukraine and #Donetsk and#Luhansk way before it was cool 🤯😆#RussiaUkraineCrisis#Ukraina #ukrainerussia #USA pic.twitter.com/Hqd2icRj6w

