“SPREMNA JE NA SVE ZBOG KADRA I OPSTANKA U RIJALITIJU!” Zadrugarka na udaru bivšeg dečka – nije birao riječi

Savo Perović gostovao je u emisiji “Pitam za druga” i tom prilikom je komentarisao aktuelna dešavanja u Beloj kući.

Nije imao reči hvale za bivšu devojku Marijanu Zonjić. Podsećamo, njih dvoje su imali aferu u drugoj sezoni “Zadruge”.Ja o njoj nemam mišljenje, to je ono istinski, a s druge strane, devojka generalno… To sam provalio u dvojci, nisam je dobro znao, tek sam je tamo upoznao. To popili piće, ne znači ništa, ne znaš je. Ona je spremna na sve na svetu zarad kadra, da ostane u rijalitiju. Ovo sa Markom je samo čekala trenutak jer je nema u rijalitiju, da se ovo nije desilo ona bi možda kroz mesec dana ispala. Moraće se pomiriti sa bilo kim samo da bi ostala do kraja. Pomiriće se sa bilo kim. Koje bre suze? Kakva Matora… Koliko ja znam Matora nikad nije volela Marijanu, ne znam šta se desilo, nisam u toku – priča Savo,piše Srbijadanas

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Facebook komentari