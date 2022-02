OVO SU HONORARI DALILE, DEJANA I CARA?! A evo koliko novca je izgubila disvalifikovana Maja Marinković!

Dalila Dragojević, Dejan Dragojević, Filip Car, ali i Maja Marinković koja je nedavno diskvalifikovana iz rijalitija, obilježili su petu, poslednju sezonu “Zadruge”, a mnoge zanima koliko ovi rijaliti učesnici zarađuju.

Kako se šuškalo na početku rijaliti, Dalila je u “Zadrugu” navodno ušla sa nedeljnim honorarom od 1500 eura, što je značilo da bi, ukoliko ostane do kraja, od učešća u rijalitiju zaradila 60.000 eura.

Međutim, kako je nedavno prenio “Kurir“, Dragojevićka je zbog javne prevare koju je učinila u rijalitiju, svijesna da je digla gledanost i da zaslužuje veći novac, pa je navodno obavila razgovor sa produkcijom i zahtevala da njen honorar umjesto 60.000 eura bude 150.000 eura.

Dejan Dragojević je, kako su pisali domaći mediji, u “Zadrugu 5” ušao sa istim honorarom kao i Dalila, dakle 1500 eura nedjeljno, odnosno 60.000 eura ukoliko ostane do kraja.

S obzirom na dešavanja u Bijeloj kući i poniženja koje je pretrpio od strane Dalile Dragojević, vrlo moguće da je i Dragojević zahtjevao veći honorar.

Filip Car koji je u centru dešavanja u Beloj kući zbog afere sa Dalilom Dragojević, navodno je u “Zadrugu 5” ušao sa nedeljnim honorarom od 2000 eura.

Disvalifikovana zadrugarka Maja Marinković, zbog koje je Car ostavio Dalilu, jednom prilikom je u svađi sa Filipom otkrila detalje ugovora, pa spomenula honorar.

– Baš me briga i ovako ću bez dinara da izađem, neka me kazne nedeljnim honorarom od 2.000 eura – rekla je Maja ranije, što znači da bi zadrugarka, da je ostala do kraja rijalitija, zaradila 80.000 eura, međutim, zbog diskvalifikacije taj novac je izgubila, a televiziji Pink mora da plati 50.000 eura.

Podsjetimo, Dalila Dragojević prevarila je supruga Dejana Dragojevića u “Zadruzi 5” sa Filipom Carom. Ipak, Car je Dalilu ostavio nakon što je u rijaliti ušla njegova bivša djevojka Maja Marinković. Da bi na kraju Filip nakon Majine diskvalifikacije ponovo ušao u vezu Dragojevićkom, a njihov odnos iz dana u dana šokira gledaoce popularnog rijalitija.

Facebook komentari