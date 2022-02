PONOVO SE VRAĆA DALILI? DEJAN PRIZNAO ĐEDOVIĆU ISTINU: Evo zbog čega je raskinuo s Aleks

Dejan Dragopjević, nakon osamljivanja u hotelskoj sobi, došao je na ‘čašicu razgovora’ sa Markom Đedovićem sa kojim je uvijek pričao kada mu je bilo teško, prenosi Novi.

Ne mogu da je lažem. Ne mogu da pričam o spoljnjem svijetu, ne znam šta me čeka. Ne mogu da se upuštam toliko… Uhvati me ta anksioznost. Lijepo mi je i nemam zamjerku, ali… Rekao sam joj da će uvijek imati sumnju i to je normalno. Kada me pita za nešto spolja ja ne mogu da kažem ništa jer ja nemam spolja i nemam sebe… – rekao je Dejan.

Suvišne su to teme za razgovor. Ti moraš da pronađeš sebe i da se negdje ostvariš… Kakve su joj to teme, ne znam ni šta je njoj – naveo je Đedović.

Znam sve… – izjavio je Dragojević.

Nisi ti još sve prebacio kako treba, još si uplašen, povrijeđen… Svi oni imaju svoje živote, a gdje je tvoj – nastavio je Đedović.

Nešto smo se sprdali i ona kaže ‘pa da, ja ću ovamo, tamo’. I ja kažem, eto, a ja ne znam gdje ću, na nuli sam. Kako mogu da znam… Bolje na vrijeme, nego poslije da se ganjam kao ovi ovdje… – govorio je Dejan.

Svi imaju svoje rutine i prijatelje… – dodao je Đedović.

Detaljnije u nastavku.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari