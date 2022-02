KRAJ VELIKE LJUBAVI – ZATEKLA GA U DVORIŠTU S NJOM: Vrisnula od muke kad je vidjela šta rade

Čemu druženje sa Matorom? Malo si kako vjetar dune – pitao je Marko, piše Novi.

Ti mene ne znaš. Ja sam dobila dozvolu da mogu da flertujem sa kim hoću, samo da ne prelazim neke granice. A ja sam tu granicu sa tobom prešla i sj*bala sam to… Bila je priča sa bivšim momkom da možemo da nastavimo to ako ne uradim ništa – odgovorila je ona.

Sviđali su ti se ljudi, jer ti je to bio ćef – govorio je Osmakčić.

Niko mi se nije sviđao. Oni to znaju, ja sam se sprdala sa njima. Ja imam tu dozvolu. Sprdala sam se. Da imam momka, bilo bi drugačije. Ja sam bila kriva za naš odnos, priznajem – nastavila je pjevačica.

Imam osjećaj da želiš da se osvetiš Viki – dodao je on.

Ja je nikada prva nisam dirala. Ako ćemo tako, ona mi je skinula dečka. Ti nikada ne vidiš kada me ona prva provocira – rekla je Marijana.

Ako ti se ja toliko sviđam, vreme će pokazati kako stoje stvari – dodao je on.

Ali moraš i ti da budeš fer. Danas nisi bio fer, rekao si da sam ti se svidjela jer si k*rvar, znači mogla je svaka djevojka tu da bude – govorila je ona.

Vidi sad, ja da krenem ovo, a sutra neki dan raskinu mala Ana i Anđelo, ti možeš da kažeš da ti se Anđelo sve vrijeme sviđao, a da si se sa mnom sprdala – zamjerio je Marko.

Ja sam se sa svima sprdala, dosadno mi je bilo. Oni su to isto radili, svaki od njih je pokušao. Mogla sam da budem, ali ne zanima me to – rekla je Marijana.

Da je Dejan rekao da mu se sviđaš, tebi bi bilo ovako (top) – dodao je Marko.

Završili ste, hajde. Da li je rekla šta je imala? – stigla je Viki.

Ne, nisam – odgovorila je Marijana.

Ona može da priča do sutra. Šta ima još da ti kaže? – pitala je Viki.

Pusti me, hoću da završim razgovor – rekao je Marko.

Ne znam šta ima da ti kaže što ti nije rekla – dodala je Mitrovićka.

Ja samo slušam, volim da znam – rekao je Osmakčić.

Okej – dodala je Viki i otišla.

