HAOS ZA CRNIM STOLOM! SKOČIO NA DALILU NAKON NJENIH RIJEČI: Neće više da šuti Filip skočio da je odbrani

U toku je porodični zadatak na kome zadrugari biraju osobu koja jedno misli, drugo radi, a treće govori. Rjieč je dobila Dalila Dragojević, piše Novi.

Neću se voditi domino sistemom kao većina. Što se tiče Ša i Tare već sam rekla koliko je to bolestan odnos i nema potrebe da pričam ponovo. Mislim da ovdje niko nije izuzetak i da su svi govorili jedno a radili drugo, samo što to prećutkujete. Ja sam neko ko uvijek radi sve kako želi, nisam promišljena, ali to sam ja. Nisam kao vi, dvolični i isfolirani, gadite mi se… Ja sam bar uvijek radila i živjela kako sam hjtela. Navešću Dina, koji svakako jedno govori a drugo radi, svjedoci smo… Na drugom mjestu je Janjuš, a treće mjesto je Miki… – navela je Dalila.

Obrazloži mi, molim te – ustao je Janjuš.

Hoću, dvoličan si mnogo i ne govoriš ni pola onoga što misliš. Mislim da nemaš hrabrosti ni za šta. Ono što sam ja uradila ti si već prošče sezone. Mislim da si suzdržan u svemu, a ovamo se miješaš u tuđe veze. Navodno te ni jedna djevojka ne zanima, a samo trčiš i ideš… – govorila je Dragojevićka.

Sramoto ljudskog roda, sram te bilo! – vikao je Janjuš.

Naravno, miješao si se i u mooju vezu, pa mi se kao izvinjavaš, pa ti je kao žao što spominješ, a svuda te ima. Takođe i u ostale veze – započela je Dalila.

Ti si najkavrnija osoba koju sam u životu vidio. Sramoto, stidi se! Braniš bivšeg muža – urlao je Janjuš.

Vjeruj mi da je ispravnije ovo što je ona rekla, jer to govore i ostali ali sada licemjerno ćute. Evo, ja ti kažem, prijateljski, svi to govore, 90% kuće to govori – ubacio se Filip.

Smješno je da ispada da se on miješao u tvoju i Majinu vezu – dobacio je Đedović.

Meni je drago da sam uvijek iskrena i direktna, pa makar mi Janjuš rekao da sam sramota – vikala je Dalila.Ma, mene boli ku*ac za sve vas i o kakvim parovima ti pričaš – dodao je košarkaš.

Od prije neki dan je počela da me pecka i tvrdila je da ja tebe branim – pokušao je da nastavi Janjuš.

Svi ćute, samo ja govorim šta mislim – vikala je Dragojevićka.

A ko to ćuti, kome šta treba da kaže? – dodao je Karić.

Prvih petnaest danas sam se sprdao sa svima, nakon toga 4 mjeseca sam proveo sa Sandrom, nisam pričao sa drugima. Ako ćemo tako, ko je ovdje u vezi uopšte? – rekao je košarkaš.

Ovo što sam ja rekla svi govore ali ćute radi nekog svog mira – dodala je Dalila.

Meni nije normalno da djevojka dozvoli da joj dobacuje bivši dečko, dok je u drugoj vezi. Nije mi normalno! Njegovo je da proba, djevojka treba da kaže ‘ma*š bre u pi*ku materinu’ – rekao je Đedović.

Naravno, meni nije normalno da mi djevojka razgovara sa bivšim dečkom o ana*nim otvorima, nemojte posle da se čudite zašto vam djevojke završavaju sa tim momcima – viknuo je Car.

Djevojka je kriva ako to dozvoli – dodao je Mensur.

Ja mogu da se šalim, ali neka mi neko kaže da mu smeta. Ja sam ovde da se šalim, nemam šta drugo da radim. Ovo postoje samo tri veze, za druge ne znam – govorio je Janjuš.

