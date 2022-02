MUK U BIJELOJ KUĆI, PUŠTEN LJUBAVNI KLIP DALILE I DEJANA: Nisu mogli protiv emocija, pogledajte REAKCIJU

Utoku je emisija “Gledanje snimaka”. Zadrugari su imali prilike da vide ljubavni klip Dejana Dragojevića i Dalile Dragojević, piše Pink.rs.

Voditeljka Ivana Šopić dala je riječ Dalili.

– To su trenutci koji smo proveli napolju, drago mi je što sam vidjela Tedija. Sprdali smo se, zezali smo se. Kad uđemo u rijaliti više so bili fokusirani na to. Nemam šta da kažem i da pričam balade, ovo je sve što je ostalo. Ušli smo ovdje, završeno je prije pet, šest mjeseci. Nema potrebe žaliti za nekim odnosom. Krivo mi je za stvari koje sam uradila poslije, izgovarala neke stvari, naletjela na njega. To su stvari koje nisam smjela da dozvolim. Moju zaljubljenost ostavljam za sebe, desilo mi se – pričala je Dalila, piše Novi.

– Ja sam rekao kad je bio “Vikend specijal”. Niti žalim, niti ću da se osvrćem,, sve ovo ide na brisanje. Napravio sam veliku grešku što sam se odvojio od porodice. Koliko god djelovalo sjajno i bajno, zaboravio sam svoje postojanje. Ja sam rekao kad sam raskrstio, da je to to, sa moje strane je tačka. Bio sam kao medvjed, 130 kila. Mene je život ovdje slomio i kad sam došao poslije srpske Nove godine stopim i taj stav će da mi se pojača. Nadam se da ću biti čist 100%. Đedović me je naštipao, niti mi se trese glas, niti ruka. Onaj period i ovaj sad trenuak je ozbiljan napredak, niko ne treba da poklekne – govorio je Dejan.

Iskreno bilo mi je neprijatno da gledam. Liči mi na svaki ljubavni odnos spolja, imao sam takve odnose. Vidi se da su bili u ljubavi i da su bili sretni – rekao je Car.

– Završeno je sve, bila sam spremna da će biti pušteno kad-tad. Tu više nema šta da se kaže. Tačka je stavljena odavno. Sam pokušaj vraćanja u taj odnos je bilo suludo. Nijedan brak poslije ovakvih stvari ne može da funkcioniše normalno. Napadala sam ljude i govirila da ne treba da se miješaju. Ja sam ponosna jer znam koliko sam se dala i on – dodala je Dalila.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari