EVO ŠTA JE FILIP CAR TRAŽIO OD DRVETA ZA DALILU: Dejan će se sigurno zgroziti

Veliki šef je danas obavijestio zadrugare da je počela Nedelja ljubavi, a tim povodom je, jednog po jednog, pozivao muškarce u Rajski vrt, kako bi mu otkrili šta su isplanirali kao iznenađenje za svoje partnerke.

Na red je došao Filip Car, koji je priznao da još uvijek ne zna šta bi mogao da pripremi za Dalilu Dragojević.

– Ne znam Drvo šta bi je moglo usrećiti… Znam da bi voljela da vidi svog psa Tedija, ali je to nemoguće, da ga dovedete. On je kod Dejanove porodice i to je komplikovano. Možda da se organizuje gledanje filma na ostrvu, znam da voli da gleda filmove i rekla mi je da bi voljela sa mnom da pogleda film – rekao je Car, a onda otkrio da njihova veza zapravo nazaduje, umjesto da idu naprijed.

– Naša veza zapravo nazaduje. Ne razumijemo se, svađamo se, zaludio sam se i zaboravio sam da mogu da funkcionišem totalno drugačije, piše Pink.

