ĐORĐE DAVID IZVIKAO SE NA TAKMIČARKU: Neću da ti oprostim, saberi se! Evo kako su reagovale kolege iz žirija Zvezda Granda

Roker je vikao na Andrijanu zbog čega su reagovale kolege iz žirija.

– Ali to mene ne treba da zanima kao mentora. Neću to da ti oprostim jer ti si moj adut! Ne možeš me folirati i ne možeš sebe folirati na ovaj način! Saberi se! Saberi se molim te, druga pjesma, imamo baraž, neću da se znojim oko nekog ko mi je i u glavi i na probama broj jedan. Ne smije da nam se desi ovo! – vikao je Đorđe na Andrijanu.

– Što vičeš na nju? Možeš lijepo da kažeš… – reagovao je Saša Popović. U zaštitu takmičarke je stala i Svetlana Ceca Ražnatović, koja je zamjerila Đorđu zbog toga kako se obratio Andrijani, prenosi Kurir.

