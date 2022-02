DALILA SE PORODILA 2014. GODINE – Njena prijateljica otkrila čija je beba i gdje ju je Dragojevićka odvela!

Dalila i Dejan Dragojević ušli su u “Zadrugu 5” kao skladan bračni par koji je posljednjih četiri godina u braku, ali se sve to raspalo čim je nastupio Filip Car.

Nakon toga, o Dalili su u javnosti počele da isplivavaju njene veze iz prošlosti i otkriveno je s kim je sve bila.

A nedavno se za medije oglasila Zerina Hećo koja je s Dalilom učestvovala u prethodnom rijalitiju i dobro je upoznala, te je odlučila da otkrije pojedinosti iz Dragojevićkinog života, a sve je potvrdio i Milutin Radosavljević Mili.

– Eso je njen bivši muž. Dalila je n…a moje dijete, uputila razne uvrede na moj račun zato ću sada da reagujem. Zbog njenih fanova koji me takođe n…..u iznosim to da je ona bila udata. Ako hoćete da dođete do tog čovjeka pitajte Daliline antifanove. Mladen može da potvrdi moju priču – rekla je tada Zerina koja je bila dobra s Dragojevićkom, a Mili je potvrdio njenu priču:

– Edo se bavio šaniranjem i p…m. On je jedno vrijeme proveo i u zatvoru.

Naime, pričalo se i pisalo da je Dalila Dragojević 2014. godine bila u drugom stanju, ali da je kako je sama rekla odlučila da prekine trudnoću. Međutim, to se nije dogodilo. Dalila je rodila djevojčicu koju krije u Švajcarskoj, što krije čak i od Dejana Dragojevića.

– Dalila je bila u vezi sa jednim momkom romske nacionalnosti, za koga je željela da se uda. Prvo su živjeli u Bosni, a onda se ona odselila za Beč, jer je tamo čekao obećani posao, da bi on posle dva mjeseca otišao za njom. Kada je Dalila ostala u drugom stanju, iz Beča su otišli u Švajcarsku, gdje se ona porodila. Dalila je rodila kćerku, za koju malo ko zna pošto je već godinama krije – priča N. M. i otkriva zbog čega je Dragojevićeva ostavila dijete.

– Ovo je najbolnija Dalilina tema, o njoj nikada ne priča pošto ni danas ne može da se pomiri sa činjenicom da je ostavila dijete i pobjegla. Dalila je prošla kroz pravi pakao zato što su nakon porođaja počeli veliki problemi. Prije svega, taj dečko ju je fizički m…..o i psihički je uništavao. Trpjela je sve i svašta, a kada se najmanje nadao, pokupila je stvari i pobjegla iz Švajcarske u Bosnu. Dijete nije povela jer se bojala da će on zahtjevati da je viđa i da će djetetu namjerno nauditi da bi se njoj svetio – objašnjava izvor i dodaje:

Od tada se samo preko jedne žene koja joj je i pomogla da pobjegne raspituje o kćerki. Kada je riješila da pobjegne iz Švajcarske, tog trenutka je odlučila da nikada niko ne sazna da je rodila dijete, već je svima pričala da je a…..a. Njoj nimalo nije lako. Zbog toga se odmah rasplače kada neko priča o a…..u. Mjesecima je bila na terapijama kod psihologa zbog toga i od tada vuče velike traume – otkriva N. M. i dodaje:

– Boji se da će je Dejan osuditi i da će je gledati drugim očima ako mu prizna da ima kćerku, koju je ostavila, te još nije smogla snage da mu kaže. Poznavajući Dejana, kada sazna za to, vjerovatno će je prezreti i ostaviti. Sve bi bilo drugačije da mu je odmah rekla istinu, on bi joj čak i pomogao da dođe do kćerke, ali ona je mislila da bi to bio dodatni teret za njihov odnos jer im se u tom periodu njegova majka Biljana miješala u vezu i jedva je uspjela da ga privoli sebi i urazumi da ne sluša majku, koja je ne voli.

Podsjetimo, Dalila o ovoj potresnoj temi iz prošlosti pričala je prije nekoliko godina, kada su je novinari pitali zašto laže da je a…..a. Ona je i tada je pokušala da zaobiđe istinu iako se iz njenih rečenica jasno moglo uočiti veliko pokajanje.

– Ima tu istine, ali o tome ne želim da pričam. Tačno je da sam imala momka s kojim sam se zabavljala četiri godine, ali smo se razdvojili kada sam otišla za Beč da radim. Nismo mogli dugo da budemo razdvojeni, pa smo odlučili da pobjegnemo za Švajcarsku. Ostalo neću komentarisati – rekla je tada Dragojevićka, piše Informer.

