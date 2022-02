DALILA IMA 4 CRVENA KARTONA I NEMA VIŠE PROSTORA ZA GREŠKE! Filip Car nastavlja da NAREĐUJE Dragojevićki, a zbog jednog se KAJE!

Filipa su pitali zbog čega nije smio da tretira Maju Marinković kao Dalilu.

– Smio sam, ja se ponašam onako kako se osjećam u momentu. Nisam baš dobro odreagovao. Nije to do njene reakcije, samo imam unutra neke reakcije, kao eksploziv. Imam nešto u glavi, samo da se raščistim… Ja od Maje očekujem svašta, a od Dalile i ne. Od Maje očekujem da kad mi kaže da će nešto ispoštovati, da neće to duplo ispoštovati – rekao je Car.

– Zašto si Dalilu gađao flašom, realno top joj stoji ona haljina, a ti si joj samo drug? – voditelj je pročitao naredno pitanje.

– Nije tu problem haljina, nego sam neke stvari druge shvatio. Ja sam ovako vidio šta je Dalila napravila, to su sitnice za nekoga, a poslije mogu biti krupne stvari. Nisam trebao onako da se ponesem i nije mi bio potreban taj ispad. Ne osjećam se dobro i može me sve izbaciti iz takta. Ako se još jednom ponove takve stvari, neću ni reagovati – rekao je Car.

– Ona nema prostora više za greške. Ima 4 crvena kartona, ona sada kad kroči na teren, treba da blista. Rekao sam joj i ovde i u pušionici, ali to nije normalno. Dok sam ja išao negdje, vratim se nazad, ona naskače na ljude. Ja molim minut prije tvog pitanja, ona ustane i drvlje i kamenje. Nema prostora ni za nju ni za mene. Sljedeći put neću ni reagovati. Ja ako smatram da ona ne može, ja vjerujem u to da može, samo eto, ne znam šta se dešava u tim momentima. Krivo mi je zbog mog nastupa, ali ja se danima nakon toga loše osjećam – nastavio je Car, piše Kurir.

