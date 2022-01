DALILA I CAR DOBILI STAN U BEOGRADU OD OBOŽAVATELJKE! Riječ je o OGROMNOM NOVCU, a evo ko sve FINANSIRA

Jedna gospođa iz Minhena poklonila starleti i njenom švaleru nekretninu u Beogradu u kojoj će njih dvoje započeti zajednički život posle “Zadruge”.Bosanska starleta i momak iz Crikvenice su u sredu nakratko napustili rijaliti i otišli na snimanje emisije “Magazin In”. Na putu do studija saznali su za poklon i oduševili su se!

– Dok su putovali produkcija im je prosledila poruku jedne obožavateljke, koja im je ostavila stan u Beogradu, u Bulevaru kralja Aleksandra! Raspametili su se! Odmah su se dogovorili da posle “Zadruge” počnu da žive u njemu. Dalila je rekla Filipu da već pregovara da ostane u Beogradu i radi kao voditeljka na Red televiziji, a on je njoj rekao da će se zaposliti kao menadžer jednog kluba. Rešili su da o svojim planovima ćute do kraja rijalitija, kako im cimeri ne bi vršili pritisak – otkriva za dobro obavešten izvor.Da su na poklon dobili nekretninu u Beogradu, potvrdila je i žena iz Minhena, koja je insistirala na anonimnosti.

– Živim u Nemačkoj i podržavam Dalilu već godinama! Nikada nisam bila za to da bude sa Dejanom, nije on dovoljno jak muškarac za nju. Presrećna sam što se pomirila sa Filipom! Imam u Bulevaru dvosoban namešten stan, u koji nikad ne dolazim. Rešila sam da ključeve dam Dalili i Filipu, da žive u njemu do kraja života – priča ona i dodaje da je spremna da ih finansijski pomogne dok ne stanu na noge:Već sam slala Dalili poklone i novac. I opet ću! Pomoći ću i njoj i Filipu dok se ne snađu u Beogradu.Par se držao dogovora, pa po povratku u “Belu kuću” nikome nije ispričao za stan,piše Srbijadanas

– Filip i ja imamo jedan dogovor i nadam se da ćemo da ga ispunimo. Tiče se naše zajedničke budućnosti – rekla je rijaliti preljubnica, ne otkrivajući o čemu je reč.

Ona je potom legla sa Carom u krevet i strasno se ljubila, iako je njen muž Dejan Dragojević bio udaljen samo nekoliko metara. Deki je utehu našao u Aleksandri Nikolić, od koje se ne razdvaja u poslednje vreme.

