MILJANA OTKRILA TUŽNE VIJESTI ZA SVE SVOJE FANOVE: U videu na Youtube-u saopštila istinu, pored nje bila i majka

– Udala sam se. Odlučila sam da se povučem iz javnog života. Ne planiram više da ulazim u rijalitija. Poslije 14. januara putujem u Dubaji, da se malo odmorim od svega i sklonim od medija. Ugasiću Instagram profil, promijeniću broj telefona i nikome se neću javljati. Dosta sam se mučila – izjavila je tada Miljana za Informer, dok je jedna njena komšinica za “Blic TV” ispričala kako je izvesni Nenad zapravo plaćen da joj glumi muža u javnosti, te da je porodica Kulić navodno čak imala i trošak oko prstena, prenosi Novi.

Kako se Kulićeva nedavno okrenula Jutjub vodama, na njenom kanalu je osvanuo i video zapis u kom odgovara na pitanja pratilaca zajedno sa majkom Marijom, te je rijaliti zvijezda konačno priznala da nije udata, što je rastužilo njene fanove.

– Nije mi to muž nego dečko, ali ni to neće biti još dugo, iako se mami dopada – ispričala je uz osmijeh Miljana, dok je Marija podvukla da cijeni to što je Nenad pošten, iskren i vrijedan, te da za mjesec i po dana nije uspjela da mu nađe nijednu manu.

