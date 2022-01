Dalila: Imam tvoje embrione, rodit ću ti bebu! Dejan: Odbij, sotono!

– Meni nije jasno zašto neko komentariše naš život, nas dvoje znamo šta je trebalo da se desi. Dejan i ja smo rekli da treba da iskuliramo, a onda se on pobunio kada sam rekla da sam imala razgovor sa Carem. Dejan i ja smo bili okej do srpske Nove godine, a onda se desio onaj haos gdje sam ja dva dana molila ljude da saznam gdje je Dejan. Meni nije bilo dobro dva dana, a on onda dolazi i kaže mi dobar dan. Pa mi kaže da mi ne vjeruje pogotovo kada sam krenula da razgovaram sa FIlipom. Dejane tvoja lažna drama je loša, ja sada gledam sebe, mene niko ne zanima – govorila je Dalila.

– Alo bre ima klip kako si ti mi j…la mamu kada me je Tina Ivanović grlila, pa si me štipala – rekao je Dejan.

– E zato, ja ću imati Dejanovu bebu, vidjet ćeš, imam embrije, imat ću tvoju bebu – rekla je Dalila.

– Ne možeš, moraju mene da zovu – dodao je Dejan.

– Potpisao si ti odavno, to je moje, ja samo dignem noge – rekla je Dalila.

– Već si ti dizala noge – bacio je Dejan komentar.

– Gledaj me u oči – rekla je Dalila.

– Odbij, sotono – rekao je Dejan.

– On želi da mi namjesti, da ja njemu drugi put radim neke stvari, odj..i od mene, molim te – vikala je Dalila.

– Najteže je sebi reći istinu, ja drugi put vidim neke stvari. Ja sve vidim – rekao je Dejan.

– On govorio drugi put, a do drugog puta nije došlo – rekla je Dalila.

Dalila Dragojević sjedila je i jela, pa je tom prilikom završila u suzama. Njoj je prišla Milica Veselinović, koja je pokušavala da je utješi.

Kada je Milica otišla, Irma Sejranić je došla da utješi Dalilu.

– Niko nije jak, od tebe niko ne traži da budeš jaka. Ja od tebe tražim da budeš zdrava – rekla je Irma.

– Meni to ništa ne znači, znači mi samo da su mi mama i tata živi… Da sve obrišem i da nikada nisam napravila to što sam napravila. Ne mogu da prestanem da se kajem, krivo mi je zbog svega – ponavljala je Dalila.

Moraš da shvatiš da te čekaju mnogo bolje stvari – rekla je Irma, piše Kurir.

