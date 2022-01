Matora bijesna na Dalilu: Evo šta se desilo, sve ispričala

-Ne može ona to da podnese, ona bi voljela da bude zaljubljena u Cara, a da ovaj pati za njom. Pretjerala je stvarno, mi smo joj za sve krivi. Dok je otimao za nju bio je dobar, ma mani me u pi**u materinu. Je l’ on razbio sebi čašu o glavu zbog mene ili zbog nje? – rekao je Miki.

-Ja joj rekla da ide da spava, bila je Irma tu. Ako ja kao tvoj prijatelj imam potrebu da ti pomognem, što to radiš – rekla je Matora.

-Pusti ti druge, gledaj sebe, popravljaj sebe i nemoj napadati ljude. Šta ima ona da priča sa njim ponovo, dečko je neuračunljiv zbog nje – rekao je Miki.

-Ne razumijem i ništa mi nije jasno… Kad ustaneš, ne pravdaš se, ali opet – rekla je Matora.

-Ma ne može, to je jače od nje… Ma dosta bre više pretjerala si svaku mjeru. Jedino dobro za njih dvoje je da se odvoje jedno od drugog. Ne može da podnese da on može sam, nevjerovatni su ljudi – pričao je Miki, prenosi Pink.

