EMOCIJA IZMEĐU DALILE I CARA POSTOJI! Đedović se obrušio na Dragojeviće, a Dejan van sebe od BIJESA!

– Ja sam to razumio kao Stefanov revolt zbog svega što se izdešavalo na njegovoj slavi. Jeste izazvalo reakcije, pa mi je zanimljivo. Meni je dao srednji budžet, dobio je isti komentar, ja razumem šta je Stefan uradio, ne može mi niko reći, nije Stefan toliko naivan. Najbolje bi bilo kada bi uvijek svi govorili ono što misle – komentarisao je Đedović, a Stefan mu se ubrzo pridružio, prenosi Kurir–

– Pokazalo se da ljudi nisu slušali šta sam ja govorio, već su moju podjelu budžeta gledali samo kroz novac. Dalila je u ponedeljak bila raspoložena, pa je mogla da prihvati svaki komentar. Razumeo sam i Mensur šta je želeo da kaže, znam da mu je krivo što su neki ljudi bili pored mene tokom slave, jer je mislio da nisu bili iskreni – rekao je Karić.

– Što se Dalile i Cara tiče, mislim da sam dosta upućen u tu situaciju. Ja njih slabo slušam, to su ljudi koji su izgovorili najljepše i najružnije stvari međusobno, istina su postupci. Ovog puta je došlo do približavanja u Amidžiju, a priča je ista. Dejan nije normalan, njegovi postupci nemaju utemeljenja ni u logici, a ni u emocijama, iskreno da ti kažem. Ja to neću da razumijem, niti mogu. Postoji emocija između Dalile i Cara, naravno da će biti – govorio je Đedović.

