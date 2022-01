RAKRINKAVANJE – DAVID KONAČNO OTKRIO DA LI JE DALILA PRVO BILA ZALJUBLJENA U NJEGA: Šta će Dejan reći na ovo

U novom izdanju čuvene emisije “Amidži šou”, autor i voditelj Ognjen Amidžić ugostio je i više nego aktuelnu ekipu, među kojima su se našli bivši zadrugari Maja Marinković i David Dragojević, voditeljke Ivana Šopić, Ana Radulović i Jelena Pešić, kao i “Pinkova zvezda” Pavle Dejanić, prenosi Novi.

Da li te je sramota Dejanove sramote? – glasilo je pitanje sa Instagrama.

– Nije me sramota Dejanove sramota. Sve što on radi, svjestan sam svega, i svjestan sam da on nije svjestan šta radi, ali ja sam tu za njega. Nikada ne bi mogla da me bude sramota njegovih postupaka, on je moj brat. Ja sam njegova podrška šta god on radio, uz njega sam i tu sam da ga izvučem iz svega što ne valja i nikad ne bih dozvolio da ga neko ismijava, ali on sam daje materijala za takve stvari, kriv je, ali borit ću se za njega, želim da realno vidi šta mu je neko radio – iskren je David.

Da li je istina da je Dalila prije Dejana bila zaljubljena u tebe?

– Ne znam. To pitanje se vrtjelo u “Zadruzi” da sam ja to negdje izjavio, to nije istina. Nikada nisam rekao da sam ubijeđen u to, samo sam rekao šta se pričalo i šta je neko govorio, ali iz mojih usta to nikada nije izašlo – otkriva David u emisiji “Amidži šou”.

Facebook komentari