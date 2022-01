NE ZANIMATE ME NI TI, NI ON, NAĆI ĆU TREĆEG: Dalila i Dejan Dragojević žestoko se sukobili zbog Filipa Cara (VIDEO)

– Šta je Dejana tako uznemirilo danas? Šta se to desilo – pitao je Tanasijević.

– Desilo se to da smo morali da biramo najpozitivniju osobu. Ja svako pismo shvatim ozbiljno i nije mi bilo sprdnja. Desilo se to da je on bio među prvima da navodi. Spomenuo je Đedovića, Sandru i Frana i da su uspeli da ga usreće. Slažem se da jesu, ali sam shvatila da je mogao da navede i mene. Moga je i da navede i mene, bez obzira na to što sam mu ja uradila, da me navede kao četvrtu osobu. U ovim situacijama se jedino sa mnom semeje, ja sam zadužena da ga dignem u visine. Ja sam to odmah zamerila, on je rekao nisam te video…Počela sam rečenicu sa, bez obzira što Filip ima tu neku lošu stranu, da mogu da se nasmejem kad lupi neku glupost – rekla je Dalila.

– Navela sam i Dejana naravno. E sad, što sam rekla Filipa na prvom mestu, njega na trećem. Njima sve smeta. Filip mi je zamerao nešto, Dejan isto to, pa zajedno. Zato sam i rekla da mi ne trebaju ni jedan ni drugi – nastavila je Dalila.

– Sve vreme si igrala i to je dobro, proveli ste se – rekao je Darko.

– Iskreno, ja ako mi se ne pleše, ja neću plesati. Sve zavisi od mog raspoloženja. Ne možeš da staneš ispred Darka i da se ponašaš kao da me nisi takvu upoznao. Ti nisi prezubčio te neke stavri i sad si izgubio pravo da ne sme ništa da mi prebaci – rekla je Dalila.

– Ja mogu da napravim to pravo da uradim šta hoću – ubacio se Dejan.

– Videla sam da, kad sam išla da perem zajednički veš, da sedi tamo na tremu. Ova sezona je puna muškaraca koji žele da dokažu da su žene lošije, pokvarenije od njih i da su za sve krive. Neću da dozvolim da sedim u ćošku i plačem, makar mi kosa opala. Ne tražim aplauze i ničije podržavanje. Ne treba mi ničija pomoć – rekla je Dalila.

– Ona glumi ludilo i ispi**i me, pa bih sad rekao sve. Neka bude da žene nose sve na leđima, da su jadne. Nemoj to da mi prebacuješ, to kad se budeš svađala sa drugom stranom – rekao je Dejan.

– Ne zanima me ni jedna ni druga strana – rekla je Dalila.

