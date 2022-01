SAZNALA GORKU ISTINU – DALILI NOĆAS PUSTILI KLIP: U suzama jedva progovorila, ne može da se smiri

Dalila je prvi put vidjela šta se dešava, kako u vrijeme te posjete spavala. Ona je sve vrijeme pomno pratila na ekranu, a na licu joj se vidjelo da joj nije svejedno dok ga oni savetuju da nastavi dalje. David je Dejanu poručio da Dalila želi da se opere preko njega, a otac Gora mu je rekao da se ona “usr*la sebi u život, pa sada želi i njemu”. Dejan im je pričao da mu je teško, zbog svih pet godina koje je proveo sa Dalilom, prenosi Pink.rs.

Dalila je u jednom trenutku pokušala da zadrži suze, a čini se da su je najviše povrijedile riječi Dejanovog oca Gorana, sa kojim je jedino imala odličan odnos. Dejan je sve posmatrao, a na licu mu se smenjivalo više reakcija. Dalila nije izdržala do kraja klipa, već je u jednom trenutku otišla do pušionice. Biljana je na kraju susreta Dejanu poručila da ni za šta nije kriv, a David je Sandru Rešić nazvao anđelom.

Nakon što su zadrugari odgledali klip, prva je riječ dobila Dalila Dragojević.

Pomiješano mi je sve…Nije mi prenio sve, naravno. Drago mi je što ste pustili cijeli video, jer meni niko nije ispričao. Kad sam pogledala, imam osjećaj krivice, koji ne trebam da imam…Da zapalo mi je, jer je više puta ponovljeno. U ovom stanju sve što bih rekla, bilo bi pogrešno, pa je bolje da ne komentarišem ništa i drago mi je što sam prespavala sve – rekla je Dalila.

Na pola snimka si otišla da zapališ cigaretu. Što? – pitao je Milan.

Zato što mi je tako kako mi jeste. Isključiću Gorana, ali slušati sve ovo, ove ljude, za mene je neka nova dimenzije. Taj osjećaj krivice se probudio ponovo, opet kažem, bez razloga, jer mi je sve vrijeme to bilo nametnuto. Ponovo mi se javio i na Zadrugoviziji, jer je tako rečeno. Ovim snimkom sam samu sebe ubijedila da sam kriva za ove stvari. Da, najviše sam se poremetila zbog rečenice: ”Sve bi bilo drugačije, da je on napolju”. Iskreno bih najviše voljela da odem odavde, zbog svega što se dešava, jer ne mogu da podnesem te stvari. Krivo mi je što čujem od strane Gorana vezano za mene, ne mogu ni očekivati lepe reči. Nisam neko ko će moći da se izbori na dalje sa ovim svime. Mnogo je teško Milane, čuvam to u sebi na neki način i da smatram da bi ovo sve drugačije završilo da nismo ovdje. Ne znam kako bihi se ja ponašala poslije ovoga što se u meni probudilo. Njegovo to ponavljanje te trečenice mi je zaparalo uši. Ne bih više ništa da komentarišem, ali ću od sada uključiti razum kako ne bih bila donja u svemu ovome. Sve shvatam i sve mi je kristalno jasno, samo sam neko ko je trenutno ponovo u istoj fazi – rekla je Dalila, piše Novi.

