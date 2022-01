SUOČAVANJE KOJE SU SVI ČEKALI! Dalila i Car se uselili u izolaciju- evo šta se desilo: Dejan ništa ne sluti, SVE JE KAO NEKADA

Što si sklonila dušek što je bio ovdje – rekao je Car.

Šta – pitala je Dalila.

Pa ja sam hteo sebi to da stavim – rekao je Car.

To je bilo kod mene, ja sam tako stavila. Idi spavaj tamo, budi muškarac, pusti me da spavam ovako, a ne na podu ja žensko – rekla je Dalila.

Samo ti budi bezobrazna…Bezobrazluk ne ide kod mene, to se tako ne radi – rekao je Car.

Batali tu dečiju priču. Ti meni kažeš u spavaćoj sobi da sam štroka. Što ti komuniciraš sa mnom? – rekla je Dalila.

Sa tobom mogu da pričam, a i ne moram – rekao je Car.

Okreni se i spavaj onda, nemoj pričati sa mnom – rekla je Dalila.

Kad sam rekao danas da ćemo pričati, nisam mislio na danas, danas. To što smo ti i ja imali i kako smo prekinuli, to je jako ružno. Hteo sam da razgovaram sa tobom, ali nije bilo situacije – rekao je Car.

Nisi ti hteo da pričaš sa mnom, koristio si me kao inat. Ne možeš ti biti ja, napravio si pakao od mog života – rekla je Dalila.

Ja sam danas hteo da razgovaram sa tobom oko toga šta je to tebi što čini tvoju nervozu… – rekao je Car.

Ne znam kako si sebi dao za pravo da komuniciraš sa mnom. Čoveče ja ništa ne krijem šta ovde radim, a ti si sakrio sve što si radio tokom veze. Ne možeš ti da pričaš sa mnom – rekla je Dalila.

Šta ti peniš na mene i šta se bečiš – rekao je Car.

Šta želiš, pitam te – pitala je Dalila.

Sigurno ne ovakvu komunikaciju. Hteo sam normalno popričati sa tobom – rekao je Car.

Opet on, neću te slušati – rekla je Dalila.

Nemoj meni glumiti, znaš da meni ne možeš glumiti – rekao je Car.

Sad si se jednom prosvetlio da pričaš sa mnom. Dok si bio u jeku ljubavi, nema šta mi nisi govorio, iako znaš da sam za sve bila u pravu. Pomogao si mi da te ne vređam sa rečenicom da kad god tebe vređam, vređem sebe. Pritom, ti meni kažeš da sam štroka, a znaš da sam najurednija…Ti koji si navikao da spavaš na belom prljavom jorganu, pitaš me da li sam očistila izolaciju? Spavaš na pink posteljini od kako si ušao, nisi ni prao – rekla je Dalila.

Ne znam što si se ti tako umusila i zbog čega? Ja sam rekao danas kad si se rasplakala, izašao sam, obratili smo se jedno drugom, rekao sam sebi dosta. Gledam lomove, svakdnevno isto, alo je l’ me slušaš…- pitao je Car.

Ti hoćeš da kažeš da tebe ovo boli? Pa nemoj molim te, ti si me prvi dovodio do tih sr**a.

Us**o si mi se u život i to je to, ali ti to što se ja nasmijem ne daje za povod da misliš da možemo imati nešto – rekla je Dalila, prenosi Novi.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

