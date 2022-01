Ovako je Dalila izgledala u srednjoj na maturi, ALI ČEKAJTE DA VIDITE MAJU: Pa ovo je nemoguće, NI TAKI JE NE BI PREPOZNAO

Prvo zbog afere i burnog raskida s Janjušem, potom dugo najavaljivanog ulaska u četvrtu sezonu rijalitija, a onda i zbog izgleda.

Gledaoci Zadruge bili su šokirani njenom najnovijom transformacijom – rekli su da liči na Anu Korać, ali danas su tek bili vrijednji Janjuševi glasači.

Oni su na Instagramu objavili stare slike Maje Marinković, tačnije slike prije nego što je stavila silikone, istetovirala obrve, uradila mačije oči, jagodice, nos…

Pogledajte kako je izgledala prije plastičnih operacija!

Ali čekajte da vidite Dalilu na maturi:

Aktuelna učesnica Zadruge 5 i trenutno najpoznatija preljubnica Balkana Dalila Dragojević je promijenila lični opis. Svoju nazovi karijeru je počela tako što se predstavljala kao bosanska Paris Hilton, a potom Dalila Moreno. Žudjela je za tim da bude poznata pa je svoju sreću najprije okušala u rijalitiju Parovi. Dok je bila u žiži interesovanja zbog Parova na Happy TV, portal ove televizije je prenio kako je Dalila izgledala na maturi.

– Sjećam se toga dana kao da je juče bilo. Parkiramo se sa autom, ja izlazim a svi bez teksta u fazonu: “Ko je ova?” A u meni onaj najljepši ženski osjećaj, onaj osjećaj kada si sama sebi lijepa i najljepša. U sebi ponavljam “Bože samo da se ne okliznem, da ne padnem pred dušmanima, samo da uđemo u salu što prije”. Prilaze profesori s pitanjem: “Dalila gdje si ti takva krenula?”, a dječaci me brane: “Profesore pa zar nemamo najljepšu vršnjakinju”.. “Imate”, reče profesor, ali da dođe u ovakvoj haljini pa i nije baš dobro za srce nas starijih koji trebamo još generacija da ispratimo.

Bože to đačko doba. Sada bih se vratila sa pjesmom nazad i išla ponovno u srednju školu sa istim svojim društvom. Jako mnogo su me voljeli svi dječaci iz razreda i uvijek im je bilo bitno moje mišljenje, em što se tiče njihovih djevojčica i izbora, em što se tiče stajlinga..”Kako smo se obukli, je li valja ovo?”, dok djevojčicama i nisam bila miljenica, osim mojoj Maji koja me uvijek voljela i trpjela sve moje nestašluke i bezobrazluke. A sada ta djevojka je prelijepa majka jednog malog dječaka i ponovo je osuđena da trpi sve ono što je sa mnom kroz naše školovanje. Mogu vam reći da sam imala najbolji razred na svijetu, iako su sada mnogi razbacani po svijetu i sa mnogima nisam u kontaktu, ali su oni vječno tu u mom srcu koje će ih pamtiti zauvijek. Moj najdraži IVm5 – napisala je tada Dalila uz sliku, a status je te 2016. godine prenio portal Happy televizije.

