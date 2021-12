PSIHIJATAR UPOZORAVA! Maja će UBITI Filipa, pa IZVRŠITI SAMOUBISTVO – Marinkovićeva je OZBILJNO BOLESNA?

Maja Marinković već dve godine, učestvuje u rijaliti formatu “Zadruga”, a ono što mnoge zasmejava ali i šokira su njeni odnosi sa muškarcima.

Podsetimo, prošle sezone videli smo njeno ponašanje sa Markom Janjuševićem, koji se i razveo od nje, a ove sezone, Maja ima brutalne svađe ali i tuče sa Filipom Carem.Ono što mnogi komentarišu, ali i sami takmičari, je da Marinkovićeva ima problem, te da sve rešava nasiljem, a potom i intimnim odnosima, pa nam nije strana rečenica Janjuša, a sada i cara kada za nju kažu da je nimfomanka, ali i da je nestabilna psihički.Podsetimo, prošle godine gledali smo Maju kako udara glavom o zidove i stakla, a ove godine je u više navrata nasrnula na svog partnera, te mu je otvorila i velike rane po licu.

Tim povodom kontaktirali smo Jovana Marića, uglednog psihijatra i seksologa, koji je za Srbija Danas.com, prokomentarisao ovo ponašanje, ali i osudio televizije koje, kako on kaže “koriste psihičke bolesnike za povećanje gledanosti”:To je sve zarad gledanosti, oni tačno znaju šta se gleda, tuča ili s*ks, ja sam radio jedno istraživanje, gde su ljudi imali opciju da gledaju pesničenje ili s*ks, većina je gledala tuču. Rijaliti učesnici, rekli su mi, prolaze kroz kontrole pred ulazak, ali je ovo neverovatno da se na psihičkim pacijentima diže gledanost, a oni sve to rade zarad tog novca sa kojim će izaći. Mnogi pristaju na te skandale, to je svrha, to je cilj, neki su predviđali da se mogu desiti i stvarna samoubistva, kao pokušaj samoubistva pa se omakne i izvrši samoubistvo – rekao nam je Marić, pa se osvrnuo na intimne odnose:Kao kod s*ksualnog uzbuđenja, ljudi svašta rade, dolazi do gušenja, vešanja, možda je to stimulans, ali ovo je sve zarad gledanosti, oni znaju da se to najviše gleda. Ja sam učestvovao u akcijama gde sam potpisao da se ukinu javni nastupi sa obolelim licima, jer ne zna se kakav ishod može da bude. Mene su pitali za Miljanu Kulić, čak sam i gostovao u emisiji sa njom, video sam je i pre emisije, podebela i samo puši cigarete. Ona je sama priznala da posećuje svog psihijatra u Nišu, eto, niko je nije pitao, sama je rekla, posle vi uvedite nekon u zatvoreni prostor koji je sam priznao da posećuje psihijatra. – rekao nam je Jovan ,prenosi Srbijadanas.

Facebook komentari