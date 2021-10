STEFAN VIŠE NIJE MOGAO DA ŠUTI! USTAO I OTRIO DALILINU TAJNU: Dejan skočio kad je čuo, evo šta se desilo u izolaciji

Rekla si Stefanu da ti prija bilo čiji zagrljaj, samo ne Dekijev. Budi iskrena – pročitala je Ivana.

Da, to sam rekla u izolaciji, osjetila sam to u tom trenutku. Ne mogu da se zagrlim sa nekim ako me je u tom trenutku iznervirao – odgovorila je Dalila.

Da, rekla je to, meni je palo na pamet da je pitam od koga bi joj prijalo, rekla je od bilo koga… – dodao je Stefan Karić.

Da se vratim, rekla je tad da joj treba zagrljaj, meni je bilo najlogičnije da joj je potreban zagrlaj supruga. Meni samo nije jasno šta se desilo jutro poslije žurke, jer su mi tad izgledali srećni, ljubljenje, ples… – dodao je Karić.

– Ja kad bih vam sad opisivao Dalilu, to bi mi trebalo tomova i tomova… Ja znam kad ne vrijedi prilaziti, da bi me odgurnula. Normalno da znam kad treba da priđem ženi, kad ne… – skočio je Dejan.

A šta misliš, od koga je očekivala zagrljaj? Matora je bila tu, Sandra, zagrlile su je. Nije mi logično to. Grlile ste je do tad… – dodao je Karić.

Ti si pitao za taj trenutak! – uzvratila je Dalila.

Pa u tom trenutku smo bili onda Matora i ja tu! – nastavio je Stefan.

Na šta navodiš, što je nisi zagrlio ti? – dobacio je Dejan.

Ovo su ti lažni ljudi koji ti šatro prilaze kad ti je teško… Pratiš moje poljupce, zagrljaje, previše si se vezao za moju temu – govorila je Dalila.

Pratim, sve ostale su mi fejk teme, ova nije – odgovorio je Stefan.

Pa što si prišao da me utješiš? Zašto ti konstantno od kako je krenula ova priča, skačeš kao oparen, komentarišeš… – nastavila je Dragojevićka.

Svi su pokunjeni, ja komentarišem, meni ova tema nije normalna – nastavio je Karić.

Dalila je gasila ljude, a sad niko ne smije da joj kaže ništa… O čemu pričamo… Da vidimo kako će ona prva da morališe… Krenula bi rafalno, nego se smirila jer joj ne odgovara da je neko napadne, kao ne može pritisak. Zabiće vam nož u leđa, samo polako – skočila je Irma Sejranić, prenosi Novi.

