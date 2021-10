PROŠLI SMO GOLGOTU SA VANTJELESNOM OPLODNJOM: Dejan Dragojević otkrio potresne detalje iz braka sa Dalilom, jedva zadržao suze

– Da li ti na raspoloženje utiču samo vremenske neprilike ili postoji još nešto? O čemu razmiljaš svo ovo slobodno vrijeme koje imaš – pitao je Darko na samom početku.

– O ovome sa Dalilom najviše. Ne znam tačno šta se dešava, ispada da je gušim, a ja to ništa ne radim. Naš život napolju je totalno drugačiji, totalna kontra. Trenutno mi puca glava i kipi mozak, ne mogu da sklopim kockice sa onim što ona priča i sa onim što vidim i kako ja mislim. Kada je rekla pauza, mislila je malo da se udaljimo, da se družimo sa drugim ljudima. Uvijek joj kažem jer imam dobre procjene i tačno je uvijek upozorim na vrijeme. Ona voli da se druži i na kraju uvijek bude izdana i prodana. Sa kim da ste je vidjeli sa kim da provodi vrijeme, na sve se odnosi. U rijalitiju je dovoljno samo jedna situacija i da ode sve u pogrešnu stranu. Zato ja ne volim da se družim, možda ako uđe neko nov, trenutno mi je najbolje da izađem i budem sam. Od početka našeg odnosa imamo tako drugačije stavove o ljudima, ja imam iste ljude godinama sa njima se družim, ali rijaliti nije takav format gdje ti možeš da se opustiš. Ona može da ostvari odnos sa njima, uvijek je iskrena svađa se pa joj bude krivo, a meni je odmah lakše da se distanciram – naveo je Dejan.

– Da li si bio svjestan u nekim trenucima da radiš pogrešno, da li ti je uvijek zamerala ove stvari koje sada spominje? – pitao je Darko.

– Čudan sam ja totalno. Donesem čarape, donesem ručak, zovem je ako negdje ode pa brinem. Sada kad razmislim možda izgleda stvarno bezveze, kao da je uhodim. To ovdje tako izgleda jer smo zatvoreni pa više dođe do izražaja. I sada ovdje uvijek gledam gdje je i šta je – odgovorio je Dragojević.

– Svašta ste prošli, imali ste dosta prepreka, da li ti se čini da je to nju sve jako umorilo?

– Da. Znam šta je prošla sa mnom, šta je sve prošla zbog mojih i zbog svega. Znam šta će i sada prolaziti poslie svega zato mi je i drago da se druži sa nekim da joj bude lijepo. To sa kilažom što je bilo je isto teško prevazišla. Još sam i ja svašta pravio i sve se nakupi, ovo posljednje sa bebom je takođe golgota bila – zaplakao je Dejan.

– Ono za vantjelesnu oplodnju, šta se sve pije, ta golgota, ti lijekovi, još neke traume od doktora koje je imala. Sačuvaj Bože. Kada smo saznali da je trudna, svi su plakali od sreće, ja to tebi ne mogu da opišem i onda poslije toga sve ode niz vodu… – nastavio je Dragojević.

– Da li ispada da si ti sada svjestan da se vas zasitila, sa strane ovako ispada kao da te tjera od sebe?

– Nije to tjeranje, to kod nje tako ide. Osjetim taj trenutak kada treba da joj priđem. Neću da prilazim odmah da ne ispadne da je gušim. Ona inače ima muško društvo, takva je, a često svi pokušavaju da nakače neku priču. Trenutno mi ovo sa Carem smeta i ne smeta, ne znam kako to da objasnim. Mene ubija trenutno samo to što ne spava sa mnom, to me ubija. Kad osjetim da će neko da mi zabije nož u leđa i ja sam svjestan toga – dodao je Dejan, prenosi Kurir.

Facebook komentari