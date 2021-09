“Za mene Miljana više ne postoji” – Marija Kulić u šoku kad je vidjela šta je Miljana uradila

– Za mene ona više ne postoji, sve nas je slagala opet. Žive će nas sahraniti. Gadi mi se, ne želim da pričam o njoj. Po ko zna koji put sam razočarana u nju. Ne treba mi nikad više – završila je Marija za Kurir.

Ovakvo njeno ponašanje nije zgrozilo samo Mariju, već i Miljanine pratioce na Instagramu.

– Dok se ne poubijaju neće se smiriti! E, isti ste! Kockarnicama se ovo sviđa! Nemaš karaktera Miljana, ovo je dno! Ti hoćeš prije vremena da sahraniš roditelje! – samo su neki od komentara na pomenutoj društvenoj mreži.

Podsjetimo, Miljana je nedavno otkrila da je sa Zolom raskinula zbog dugova.

– U proteklih godinu i po dana ja sam tom čovjeku otplatila kredit od 20.000 eura, plus sam vratila sve njegove kockarske dugove. On se opet kockao, ispričao mi je da ponovo duguje, i to 50.000 eura. Kada sam mu rekla da mu neću dati pare, počeo je emotivno da me ucjenjuje i govori kako ja želim da ga ubiju, skroz je poludio – ispričala je Miljana nedavno i dodala da je najviše od svega boli saznanje da je sa njom bio samo iz koristi, prenosi Balasevizam.

