Pogledajte kako je izgledala dodjela Oscara Danisu Tanoviću za film “Ničija zemlja”

Na 74. dodjeli Oscara za najbolji film, 24. marta 2002. godine u Kodak teatru u Los Anđelesu bh. film “Ničija zemlja” reditelja Danisa Tanovića dobio je Oscar za najbolji strani film.

“Ničija zemlja” (No Man’s Land) je bila u konkurenciji sa filmovima “Amélie” (Francuska), “Elling” (Norveška), “Lagaan” (India) “Son of the Bride” (Argentina). Nagradu su Tanoviću uručili holivudski velikani Šeron Stoun (Sharon Stone) i Džon Travolta (John).

Prilikom preuzimanja nagrade Tanović je rekao čuvenu rečenicu: “This is for my country, for Bosnia” (Ovo je za moju zemlju, za Bosnu).

Film “Ničija zemlja” priča je to o tri vojnika u jeku ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovini. Igrom slučaja u istom rovu se nađu srpski vojnik Neno, Bosanac Čiki i drugi bosanski vojnik Cera koji leži na odskočnoj mini. Dok Čiki i Neno verbalnim duelima rješavaju svoje osobne frustracije, u pomoć im priskače oficir UNPROFOR-a, ugrožavajući svoj položaj…

Osim Oscara, film “Ničija zemlja” dobio je nagradu za najbolji scenarij Evropske filmske asocijacije, Zlatni globus za najbolji strani film, Zlatnu palmu, te nagrade na festivalima u Čikagu, Oslu, Sao Paolu, Motovunu i Sarajevu i mnogim drugim.

Nakon završenog studija Tanović započinje rad na filmu “Ničija zemlja”, za kojeg je napisao scenarij. Film je završio 2000. godine.

