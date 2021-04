Saša Oručević, glumac iz “Quo vadis, Aida?”: Ko ostane ravnodušan na ovaj film taj ima problem sa svojom dušom

Mostarski glumac Saša Oručević, koji je ostvario ulogu u filmu “Quo vadis, Aida?”, poručio je kako svim srcem želi da ovaj film bude nagrađen Oscarom i da taj Oscar ne bude “samo još jedna nagrada”, već da on promijeni percepciju kod ljudi o onome što se, nažalost, desilo u Srebrenici.

Oručević u razgovoru za Anadolu Agency (AA) poručuje da svako ko ostane ravnodušan na ovaj film, taj ima problem sa svojom dušom.

Sati nas dijele od svečane ceremonije 93. dodjele nagrada Američke filmske akademije Oscar, na kojoj se u kategoriji za najbolji međunarodni igrani film za “zlatnu statuu” bori i film “Quo, vadis, Aida?”, bh. rediteljice Jasmile Žbanić, koji tematizira genocid u Srebrenici. Ako se to desi, biće to drugi put da jedan bosanskohercegovački filmski autor biva nagrađen Oscarom, nakon što je to prvi put pošlo za rukom Danisu Tanoviću, 2002. godine, sa filmom “Ničija zemlja”.

Glumac Saša Oručević u razgovoru za AA govori o tome kako je došlo do saradnje sa Jasmilom Žbanić na ovom filmu. Kaže kako bh. rediteljicu poznaje još iz studentskih dana te podvlači kako je to osoba u koju ima veliko povjerenje. Oručević je ranije glumio i u njenom filmu “Za one koji ne mogu da govore”, te kaže kako ga, u tom smislu, nije iznenadio poziv za angažman na filmu “Quo, vadis Aida?”.

– Osjetljiva tema i svježa rana –

Prije očekivanja od same dodjele Oscara, Oručevića smo pitali kako je reagovao na vijest da je film ušao u najuži izbor od pet filmova u svojoj kategoriji za Oscar, a on odgovara da je imao osjećaj da će se to desiti, iako to ni s kim nije podijelio.

“Da, poslije bitke svi su generali, ali ja sam zaista imao taj osjećaj iako nisam nikome o tome govorio. Jer, tokom snimanja filma, vidio sam i osjetio koliko je Jasmila znala šta radi i šta hoće. Tako da sam znao da će ovaj film ostvariti veliki uspjeh, a Oscar je uvijek neki san i neka želja. Bilo mi je jasno da je vrlo moguće i vrlo ostvarivo da se to desi. Ja se nadam da će ovo biti i taj neki vrhunac koji ćemo ostvariti”, kaže ovaj mostarski glumac.

Oručevića, koji u filmu glumi srpskog vojnika, pitali smo i za iskustva sa snimanja, prvenstveno zbog činjenice da je riječ o vrlo osjetljivoj temi, kakva je genocid u Srebrenici.

“Sigurno da nije bilo lako, prvenstveno zbog svega što smo preživjeli, zbog onoga što sam i lično preživio kao učesnik rata u Mostaru. Osim toga, to je jedna toliko osjetljiva tema i još uvijek svježa rana. Ipak, obaveza cijele ekipe bila je da ostanemo u profesionalnim okvirima, da sve subjektivno ostavimo po strani i uradimo posao što je bolje moguće, odnosno ispunimo ono što je Jasmila od nas tražila”, kazao je Oručević.

– “Genocid u Srebrenici je činjenica” –

Na pitanje kako komentariše činjenicu da se u jednom dijelu naše zemlje još uvijek negira genocid u Srebrenici, Oručević odgovara kako je to “politika i sramota koja još uvijek živi s nama”.

“Genocid u Srebrenici je činjenica, isto kao što su činjenica mnoge druge presude Haškog tribunala i ostalih sudova, koje se u mnogim dijelovima naše zemlje ne poštuju. Tako da, nažalost, živimo u društvu u kojem to nije ništa novo”, kazao je Oručević.

Podvlači kako je film “Quo vadis, Aida” umjetničko djelo i film koji se bavi istinom, te vjeruje da će kao takav uraditi puno više na shvatanju te istine, u odnosu na potpuno nelogične stvari kao što je negiranje genocida i presuda svjetskih sudova.

“To će vremenom prestati, ja sam siguran u to. Svi mi ćemo morati da prihvatimo presude svih sudova, pogotovo ovako bitnih. Naš zadatak bio je da uradimo ovaj film što je moguće bolje. Ja znam da će ova zemlja, ali i cijeli region, jednog dana doći na taj nivo i vratiti se u civilizacijske okvire, jer ovo (negiranje genocida) o čemu sad govorimo je necivilizacijski”, jasan je Oručević.

– Promjena percepcije kod ljudi o onome što se desilo u Srebrenici –

Dodaje kako ovaj film može pomoći i da se, u tom smislu, dođe do određene katarze, a, kako je kazao, “onaj ko ostane ravnodušan na ovaj film, jednostavno ima problem sa svojom dušom”.

Koliko vjeruje u potencijal ovoga filma Oručević potvrđuje i navođenjem primjera filma “Schindlerova lista”, američkog reditelja Stevena Spielberga. Podsjeća da je i ovaj film imao strahovit uticaj na to da se prihvate činjenice o holokaustu. Oručević kaže kako i “Quo vadis, Aida?”, u tom smislu, ima ogroman potencijal da doprinese određenoj vrsti katarze u kontekstu genocida u Srebrenici.

Na samom kraju razgovora, odgovorio i na to šta očekuje od dodjele Oscara.

“Ja samo mogu reći da svim srcem želim da ovaj film bude nagrađen Oscarom. Iskreno, za ulazak filma u najuži izbor od početka sam imao osjećaj, ako osjećaj išta znači. Dakle, svim srcem želim da osvojimo Oscar i da to ne bude samo promjena statusa u smislu ‘dobili smo još jednu nagradu’, nego da on na jedan način promijeni percepciju kod ljudi o onome što se, nažalost, desilo u Srebrenici. Istovremeno, neka on bude i vjetar u jedra svim ljudima koji se bave umjetnošću, filmom i pomogne da razbiju taj strah od ovako bitnih i velikih historijskih tema.”

Iako je ovogodišnja dodjela Oscara prvobitno bila zakazana za februar, zbog pandemije koronavirusa ceremonija je pomjerena za 25. april, odnosno večeras. Zvijezde ovogodišnjeg festivala će prošetati crvenim tepihom u Los Angelesu nešto iza ponoći, a potom će biti proglašena i najbolja filmska ostvarenja.

