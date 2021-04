Gidru smo svi obožavali, a on nas je opasno prevario: Ovo je najveća zabluda bivše Jugoslavije

Gidra je u Žikinoj dinastiji, koja mu je bez sumnje najpoznatije ostvarenje, stalno glumio ženskaroša. Kroz sve te peripetije i zavrzlame koje su mu se dešavale, uvijek su uz njega bile Dara, Elza, Lilika ili već neka druga dama.

Zbog toga Gidru veliki broj ljudi, pogotovo mlađe populacije, koji su bili jako mali ili su se rodili tek pošto je on umro, doživljava kao velikog švalera, koji je stalno salijetao ženske. Medutim, istina je drugačija…

Gidra je bio totalno zaljubljen u svoju ženu i stariju koleginicu Ljiljanu Kontić. Oni su se upoznali i smuvali dok je on još bio na studijama glume, a vjenčali su se 1966. godine.

Gidra je često od milošte svoju milu zvao Ljalja, a s njom je 1970. dobio i kćerku Jelenu. Cijela zemlja je pričala kako je Gidra tada suprugu i kćerku ispred porodilišta dočekao sa troja kola, u koja je natrpao pola tadašnjih muzičara iz Skadarlije. To je bila prava ludnica i događaj broj 1 tih dana u gradu.

Ali, nisu im uvijek cvjetale ruže. Oni su se toliko svađali, da je po njima mogla da se napravi sjajna ljubavna komedija! A kažemo ljubavna komedija, zato pošto su se poslije svakog sukoba mirili i vraćali jedno drugom.

Njihove svađe su bile veoma burne, ali pošto su često bile javne, ujedno su bile i sjajna tema za šale Mire Stupice i ostalih Gidrinih kolega u bifeu pozorišta i Klubu književnika. Zapleti su bili ravni ljubićima sa Hjuom Grantom, Džulijom Roberts, Rajanon Rejnoldsom i restom romantične garde.

– Nisam vjerovao da mogu biti tako upecan. Kada sam bio mladić, nisam mogao ni da pretpostavim da ću jednog dana biti toliko vezan za porodicu. Nosi nas zajednički vjetar, a Ljalja trepti nada mnom. Za porodicu je izuzetno važan fluid koji nas spaja – pričao je svojevremeno Gidra, koga su žena i kćerka često pratile na snimanjima kako ne bi bio usamljen.

Inače, Ljalja je kao tradicionalna Crnogorka odlučila da se malo povuče iz javnog života i više posveti njihovoj porodici.

– Na Akademiji sam bila vrlo ambiciozna, ali onog trenutka kad sam se udala za Gidru, bila sam svjesna da ce u interesu porodice gluma morati da trpi. Valjda je to nama ženama u krvi. Gidrin humor je vedar, životan, ali on ima i dramskih uloga u kući. To je čovjek koji može mnogo toga da istrpi, ali onog časa kada prsne, može svašta da se desi. Međutim, za naš brak najvažnije je da jedno u drugom poštujemo ličnost i njenu nezavisnost – pričala je Ljalja.

A o njihovoj različitosti, ali i skladosnosti svjedočili su i mnogi drugi glumci.

– Kao što su bili različiti po svom temperamentu i glumačkim ostvarenjima, Ljalja i Gidra bili su potpuno drugačiji kada su bila u pitanju politička zbivanja u zemlji. Naime, glumac je pomno pratio sva dešavanja čitajući dnevnu štampu i slušajući vijesti i vrlo glasno se nervirao, dok je njegova supruga bila umnogome smirenija – prisjeća se glumac Emir Hadžihafizbegović, prenosi “Objektiv“.

