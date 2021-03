“ZNALA SAM, SVE ŠTO JE REKLA MOJA KĆERKA JE TAČNO” – Oglasila se majka Danijele Štajnfeld

Gospođa Štajnfeld otkrila je kako je podnijela bol svoje ćerke koja je prošla kroz stravične trenutke.

– Sve sam znala. Kakav bi ja to roditelj bila da ne stanem uz svoje dijete. Mi, roditelji volimo svoju djecu i uz njih smo cijeli naš život. I to je to… Sve što je moja kćerka rekla u intervjuu je tačno. Hvala vam što ste me pozvali, u putu sam i ne bih dalje da pričam. Uvijek ću biti uz Danijelu – navela je Marija.

Podsjetimo, Danijela je prijavila slučaj si*ovanja prije nekoliko mjeseci i Višem javnom tužilaštvu predala snimak razgovora sa Branislavom Lečićem, prenosi “Republika“.

