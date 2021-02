Antonijević i Marić o logorima u Prijedoru: “Onaj mršavi sa tuberkulozom… Prikazivali su ga u cirkusu po Evropi! To je bilo otvoreno…”

Tokom razgovora koji je odbacio bilo kakvu kritiku Antonijevićevog uratka, jer, kako i sam režiser kaže, oni koji su čistog srca ne mogu kritikovati ovaj film, dotakli su se se i rata u Bosni i Hercegovini, prenosi “Buka“.

Konkretnije, pokušavajući povući paralelu između logora Jasenovac i logora u okolini Prijedora Marić i Antonijević su na jedan krajnje bezdušan i blagorečeno neprimjeran način poveli dijalog.

Marić: Živeo si u Americi u vreme ratova devedesetih, stvaranja crne legende o Srbima. od izbijanja rata u bosni i od otkrivanja logora u okolini Prijedora celokupna svetska propaganda je htela da dokaže pojavili su se nacisti novog doba i to su Srbi…

Antonijević: Tako je. To je onaj sa tuberkulozom što je kao bio mršav… Jeste.

Marić: Ali to je bilo otvoreno, oni su mogli da izađu iz tog logora kad god hoće. To je bio neki sabirni logor da se sklone da ih neko ne ubije. I oni su njega posle nahranili, odveli su onog mršavog i prikazivali su ga u cirkusu po Evropi. Eto to je njihova propaganda. I sada, u isto vrijeme konkuriše „Quo vadis, Aida“ i „Dara iz Jasenovca“. Ovdje je priča da je Srebrenica genocid i oni tu priču hoće da čuju, a ovu priču srpsku o Jasenovcu neće.

Antonijević: Tako je. I to je nažalost tako. Mi smo već decenijama prikazivani kao loši momci. Ružni, prljavi, zlikovci… Ali, to je jedan sterotip koji je i dalje prisutan i dalje se diktira…

Ovako govore jedan od najopoznatijih novinara u Srbiji i proslavljeni režiser negirajući zločine i logore u okolini Prijedora, dehumanizujući žrtve u tim istim logorima, vrijeđajući one koji su preživjeli najstrašniju torturu, pa na kraju bili i ubijeni, te umanjujući razmjere zločina… A sve to dok u isto vrijeme pričaju o tome kako neko drugi radi istu stvar u slučaju Jasenovca.

Potpuno je neshvatljivo da jedan režiser ovakvog filma, za Marića manje-više, na televiziji sa nacionalnom frekvencijom u vrijeme kad predstavlja film kojim želi pokazati zlo na djelu u jednom logoru, negira i umanjuje to isto u nekom drugom ismijavujući žrtve.

Razgovor o logorima u BiH od 11. minuta:

