“Bila sam koleteralna šteta u toj aferi” – Vesna Dedić o prekidu prijateljstva sa Sanjom Marinković

Iako se dosta spekulisalo o razlogu što prestale da se druže, one nisu željele da komentarišu.

Ipak, Vesna je odlučila da progovori o situaciji u kojoj se našla posljednjih sedmice.

O razlogu zbog kojeg je došlo do prekida prijateljstva sa Sanjom i dalje ne želi da govori, ali je djelimično otkrila pozadinu svega, tvrdeći da je po prvi put svojoj publici morala da objašnjava stvari iz privatnog života.

– Ovoga puta, prosto sam bila u situaciji zbog neke aferice, u kojoj sam ja bila kolateralna šteta, da publici i čitaocima moram da kažem ono što je istina, a to je da ja duže od godinu dana nisam više prijateljica sa koleginicom sa Pinka i to je to. Dalje nisam davala nijednu izjavu i šta se piše po portalima me zaista ne interesuje – iskrena je Vesna, prenosi “Kurir“.

Kako kaže, nije dužna da o svom privatnom životu govori javno.

– To je moj stav svih ovih 30 godina koliko sam u javnom životu. Ja zabavljam ljude praveći emisiju “Balkanskom ulicom” i pišući ljubavne romane koji služe da nekome uljepšaju dan. Gostujem po emisijama i trudim da budem vesela, da ljudima lijepo prođe popodne i veče i zaista nema potrebe da ih zabavljam događajima iz mog privatnog života. I u tom smislu nikada nisam pričala ni sa kim se ljubim ni sa kim se svađam, čak i o kćerki Lenki kada sam pričala, to je bilo samo u formi nekih mojih iskustva kada je riječ o vaspitavanju djeteta – zaključila je voditeljica i spisateljica u emisiji “Zvezde Granda Specijal”.

