Poznati koji su zaraženi od korone otkrili prve simptome – Glumac završio u bolnici, a evo kako se ostali osjećaju

Bekjarev je prije nekoliko dana smješten u bolnicu, ali mu se, kako kaže, stanje ne mijenja, jer i dalje teško diše.

– Užasno sam, u bolnici sam i ne zna se do kada ću ostati. Na Infektivnoj sam i ne mogu da pričam. Nisam ništa bolje.

Glumac Žarko Laušević je zbog virusa 27. oktobra smješten u bolnicu, na kovid odjeljenje KBC Bežanijska kosa, i osjeća se dobro.

I glumica Suzana Petričević je otkrila da ju je korona savladala nenadano:

– Nevjerovatno je da ljudi ne shvataju. Deveti dan sam zaražena, nadam se da je najgore prošlo. Imala sam temperaturčine, vidim da su mnogi prošli bez njih, sigurno i lakše. S obzirom na moje ranije dijagnoze, meni je teško bilo. Ležim, pijem kompletnu terapiju… Šaljem podršku svima koji su u istoj situaciji. Ne plašim se, spremna sam na, ne dao Bog bilo kakvu reakciju. Slušam sve, moraju se očistiti pluća, pa će snaga da se vrati, tako kažu, i nadam se. Jedva čekam da stanem na daske koje život znače. Nije lako. Plašim se samo faza ovog virusa.

Među onima koji su potvrdili da su zaraženi je i glumica Nela Mihailović.

– Sad mi je zaista svega previše, kad prođe sve, onda ćemo pričati – rekla je Nela kratko.

Anđelka Prpić prilikom uključenja u emisiju otkrila je da je pozitivna na Covid-19.

– Pozitivna sam na Covid 19, bez simptoma sam, ali pošto mi glumci koji snimamo serije moramo redovno da se testiramo ja sam uradila test i pozitivna sam i zato sam sad na distanci. Jesam malo osjećala simptome, ali isto kao ranije kad sam bila prehlađena, malo peckanje grla, malo curenje nosa i to je nešto što ranije ne bih ni tretirala. Dobro se osjećam, i povukla sam se da ovo odležim, da se primirim, pa da nastavimo gdje smo stali – otkrila je u uključenju iz svog doma u emisiju „Drž’ ga Božo”.

Sa koronom se bore i glumica Vesna Čipčić i reditelj Srdan Golubović, a o svom stanju dok se liječi od virusa javno je pričala i voditeljka Marija Kilibarda.

– Smirilo me je kad sam radila rendgen i krvnu sliku, ali me je plašilo jer uvijek ima ono “ali” i obično nakon prvih simptoma u narednih par dana stižu pojačani simptomi. Ali srećom ne dešava se ništa i dobro sam. Nisam imala temperaturu nijedan dan, imala sam blagu malaksalost, posebno sam osjećala tu neku težinu oko vrata i u predijelu plećki, taj zamor je nešto što nikoga ne preskoči. To kad mi kažu, što se ti oslanjaš na intuiciju, ljudi budite u skladu sa sobom, slušajte kakve vam signale šalje organizam! – rekla je, i dodala da je izjeda što ne zna ko ju je zarazio:

– To me izjeda, jer ne znam ko me je zarazio. Sa jako malo ljudi sam se viđala i neki su pozitivni, a neki nisu, uopšte ne možemo da uđemo u trag. Ono što sam smatrala svojom odgovornošću je da pozovem sve s kojima sam bila u kontaktu.

Voditeljka Jutarnjeg programa televizije “Prva” Marija Savić Stamenić isto je da je pozitivna na korona virus. Ona se oglasila na Instagramu napisala da se izolovala i da ne zna kako se inficirala.

– Dragi ljudi, hvala svima na lijepim željama. Svi me pitate isto. Kako? Ne znam kako. Ne znam od koga sam dobila virus. Nije to sada ni toliko bitno. Meni je najvažnije da nikome nisam prenijela. Nadam se da je tako. Izolovala sam se čim sam dobila simptome i obavijestila sve bliske kontakte kada je stigao pozitivan test – napisala je voditelja i dodala:

– Ono što želim da vam kažem je da se čuvate. Čekajući pregled jutros u bolnici vidjela samo mnoge ljude kojima je baš teško, koji ne mogu da stoje na nogama, posebno one koji su na bolničkom liječenju. Vidjela sam i ljekare koji su strpljivi i maksimalno posvećeni svakom pacijentu. Hvala im do neba – poručila je, prenosi “Blic“.

Facebook komentari