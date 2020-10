Oglasio se Siniša Kulić – Optužuju ga da je si*ovao djevojke po Nišu

Podsjetimo, bivša dadilja Miljaninog sina Željka Klara optužila je takođe Sinišu Kulić za silovanje.

– Siniša je manijak koji je silovao djevojke u Nišu! Cijeli grad to zna, posebno oni stariji. To je javna tajna! Drugarica mi je rekla da je preij 30 godina silovao njenu prijateljicu! Neću da otkrivam njihova imena, jer želim da im sačuvam privatnost – rekla je navodno Klara za “Informer“.

S druge strane, Siniša Kulić je tvrdio da Klara laže i da je zapravo njen muž silovatelj.

– To će morati da dokaže na sudu! Njen muž je bio u zatvoru zbog silovanja, a sad to pripisuje meni! Moj sudski dosije može da se provjeri, imam jednu prijavu za tuču, pobio sam se s jednim čovjekom zbog duga. Kakva, bre, si*ovanja! Čovjek sam u godinama, imam porodicu, unuče, treba da se nerviram, da dolazim u sud da se svađam, ne daj Bože da napravim krivično djelo! Da sam napravio to krivično djelo, bio bih u zatvoru. Sve ovo radi jer sam je raskrinkao da je ukrala prsten.

