Hajat iz serije “Sestre”: Neodoljivo liči na Adrijanu Limu, spremna je na sve zbog uspjeha, a vezom sa 25 godina starijim kolegom digla je Tursku na noge

Turska glumica Afra Saračoglu u “Sestrama” glumi devojku sa kojom se sudbina grubo poigrala, pa je ju je odgajlia tetka za koju je ona godinama verovala da je njena majka, dok joj je biološka mama najpoznatija žena u Turskoj – ohola i spremna na sve zarad ciljeva koji se svode na jedno: novac.U seriji joj tetku i majku igraju izuzetno uspešne glumice Ajča Bingol i Nur Fetahoglu. A kako je Afra izjavila, njen cilj nije samo da osvoji Tursku već i Holivud.Za Afru se kaže da je ekstremno ambiciozna, a ni manje ni više ju je “otkrio” jedan od najpoznatijih turskih glumaca Odžan Deniz (48), a nakon što ju je zapazio na društvenim mrežama ponudio joj je ulogu u hit flmu “Druga šansa” u kojem su je primetili brojni producenti pa su ponude za nove uloge samo Afra nije samo sarađivala sa Denizom već je navodno i počela vezu sa njim (upozanli su se 2016. godine) koju su njeni roditelji oštro osuđivali. Pravdao se da se prema 25 godina mlađoj devojci ponaša kao stariji brat (?!). Međutim, niko mu nije poveravao:

“Poznajem vas toliko da mogu da shvatim da se trudite da ugrozite moju ličnost baš sad,a u nedelji kada je izašao film. Znam i to da većina vas zarađuje na nemoralan način. Primorali ste me da napišem ovaj tekst time što ste, u nedostatku informacija, objavili da sam u vezi sa devetnaestogodišnjakinjom, time što se trudite da me uništite, što ste dopustili da vaše reči pređu granicu i što ste kao istinu prikazali trač koji ste sami izmislili. Afra Saračoglu je glumica koja je sa mnom potpisala ugovor i prema kojoj se ja ponašam kao brat”, poručio je Deniz koji se dva puta ženio i ima sina Kuzeja Deniza (2).Kakva god bila veza Afre i Deniza, ona se čak tumačila i njenom neumerenom željom za uspehom koju je htela da ostvari “preko” starijeg glumca.

Kada je počela da glumi u “Ćerkama”, otpočela je vezu sa kolegom iz ove televizijske priče Čaglarom Ertugrulom (32),piše Žena

Ertugrul je popularnost koju je stekao u serijama preneo i na Instagram gre ima 2, 5 miliona pratilaca. Afra ga je prestigla pa je na ovoj mreži prati 3, 2 miliona ljudi. Prestiga je i Odžana i njegova 2, 2 miliona fanova.

Mlada glumica koja se bavi i plesom i pevanjem, a pritom i studira na Univerzitetu u Anadoliji, na Instagramu se najčešće pojavljuje u društvu ovog mladića.

Fizički, pre svega zbog krupnih zelenih očiju, veoma podseća na brazilsku manekenku Adrijanu Limu što posebno dolazi do izražaja na njenim modnim fotografijama.

