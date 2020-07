Sve je spremno za 12. Omladinski Film Festival i Drive-In Cinema

Pripreme za 12. Omladinski Film Festival Sarajevo, koji počinje sutra i traje do 29. jula, su završene i sve je spremno za njegov početak, a svečana ceremonija otvaranja bit će održana u Pozorištu mladih u Sarajevu, sa početkom u 20 sati.

Dvanaesto izdanje Omladinskog Film Festivala Sarajevo predstavit će nešto više od 35 filmova iz 12 zemalja svijeta, od čega je 10 svjetskih i 15 regionalnih premijera. Britanski film „County Lines“ će otvoriti Festival, prikazivanjem u sklopu ceremonije otvaranja u Pozorištu mladih Sarajevo, te u sklopu Addiko Open Air Cinema. Istu noć, program „Velikih pet“ otvorit će američki film „Green Book“. U sklopu Drive-In kina bit će prikazano ukupno šest filmskih naslova, iz programa OFF Screen: „Green Book“, „The Inevitable Defeat of Mister & Pete“, „The Town“, „The Shiny Shrimps“, „Argo“ i „Nightcrawler“. Za novo izdanje Drive-In Cinema OFF je spremio veće platno, kako bi i užitak u gledanju filmova bio veći.

Festival se ove godine održava na četiri lokacije: Pozorište mladih Sarajevo, Drive-In Cinema (na uličnom parkingu u ulici Kotromanića, u sarajevskom naselju Marijin Dvor), igralište osnovne škole „Safvet beg Bašagić“ (Gimnazijska 1) i Termalna rivijera Ilidža.

Karte se mogu nabaviti u box office centrima ispred BBI Centra i u Importane centru, u hotelima Hollywood i Hills, kao i u sistemu kupikartu.ba i na prodajnim mjestima kupikartu.ba širom BiH.

Program 12. OFF-a možete pogledati na ovom LINKU.

