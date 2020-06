Ispovijest Dragane Katić o počecima na ‘Grand’ televiziji: “Saša Popović me je skidao na razgovoru za posao”

Dragana Katić važi za jednu od najuspešnijih TV voditeljica, a svoje prvo radno iskustvo stekla je na RTV Beograd, gdje je sticajem okolnosti dobila priliku da novim angažmanom upozna Lepu Brenu, ali i vlasnika “Grand produkcije” Sašu Popovića, koji joj je, bez pardona, kako sama Dragana kaže, tražio da se skine na prvom razgovoru!

– Naše kolege Zorica Konić i Munja su pričali sa Brenom i Sašom, koji su tada planirali da osnuju svoju produkciju. Oni su me i obavijestili o tome, takođe su me predložili Saletu, on se složio s tim, bez obzira što svi pričaju kako sam mnogo debela od porođaja – započinje priču o svojim počecima na “Grandu” Katićeva i otkriva šokantan detalj sa prvog razgovora sa Popovićem.

– Jedva ga je Zorica ubijedila da me pozove, ali mi je naglasila da obučem minić, a preko nešto široko i dugo da Sale ne vidi da sam debela! I odem ja, obučem se kako mi je rekla. Našli smo se kod Saleta i njegove Suzane u kući. Dočekuju oni mene na vratima, a ja u širokoj bundi! I Saša kaže: “Ajde da se skineš”, i ja se skinem, a on vikne: “Jao, što lažu! Super si riba. Svi su rekli da si mnogo debela! Super izgledaš!” I tada smo započeli saradnju, koja i danas traje – otkrila je Dragana u intervjuu za “Skandal ekskluziv“, te dodala da je bilo veoma teško doći do čelnika Grand televizije i na meti predrasuda zbog kilaže koju je dobila tokom trudnoće, u kojoj je dobila blizance.

Još jedan u nizu neobičnih zahtjeva tokom njene 29 godina duge karijere odvio se i na RTV Beograd, na kojoj je imala prvi kontakt s kamerom.

– Na jednom od prvih snimanja kostimografkinja mi je prišla i zamolila me da skinem nausnice, zbog kojih me ne snimaju u prvom planu! I ja u šoku! Kao, šta su nausnice! Pojma nisam imala šta mi kaže, a ona mi priča diskretno: “Pa, kao te dlačice”. I onda me je kostimografkinja vodila kod svoje kozmetičarke – priznala je voditeljica emisije “Nikad nije kasno”. Kako sama ističe, veoma je vrijedna, a za 29 godina rada iskoristila je samo trudničko bolovanje.

– Išla sam iz projekta u projekat, nikad nisam imala problema. Bila sam tražena, uvijek sam bila surovi profesionalac i zato su htjeli baš mene da angažuju. Mene su roditelji naučili da nikada ne pljujem u bunar s kog vodu pijem – kaže Dragana.

Nije bilo lako doći do Brene

Prije nego što se Dragana Katić upustila u estradne vode, regionalnu folk zvijezdu Lepu Brenu je poznavala samo površno, ali je imala želju da konstantno nepreduje, te je iznela detalj iz njihovog poznanstva pri samim počecima:

– Dok sam bila na RTV Beograd, nikada nisam imala priliku da sarađujem sa Brenom i Sašom Popovićem. Samo smo se znali privatno, ali baš površno. Doći do Brene i do Zdravka Čolića da ti dođu u emisiju nije bilo lako, a nije ni danas. Tek kasnije, kad sam bila afirmisani voditelj.

