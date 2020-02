Mustafa Nadarević u Sarajevu, bolest mu se povlači

Legendarni Mustafa Nadarević (76), kako saznaje “Dnevni avaz”, boravi već nekoliko dana u Sarajevu.

Reklamira brend

Ovog puta, ipak, nije u pitanju snimanje nastavaka popularnog sitkoma “Lud, zbunjen, normalan”, ali jeste u vezi s tim projektom.

Kako nam je kazao naš izvor, na ulicama glavnog grada, tačnije na Marindvoru, prije dva dana snimani su promotivni spotovi.

– Snimani su spotovi za firmu koja je naručila da im ekipa serije “Lud, zbunjen, normalan” reklamira brend – govori izvor.

Što se tiče serije, trenutno je na pauzi do marta, kada će se opet dobro poznata ekipa okupiti u sarajevskom naselju Hrasnica i nastaviti s radom.

– Na Marindvoru se snimaju samo eksterijeri, a svi enterijeri su u Hrasnici. Ekipa od ljeta nije stala, samo što je sada pauza – dodaje nizvor iz ekipe.



Nakon zračenja

S obzirom na to da je nedavno region potresla vijest da Nadarević boluje od raka pluća, pitali smo i za zdravlje ovog glumca.

– Naravno da Mustafa Nadarević prisustvuje snimanjima. Kako će to biti bez njega? Dobar je on, super, snimao je te promotivne spotove. To je malo napuhano sve oko njegovog zdravstvenog stanja. On je sam rekao da ima tu bolest koju ima.

A trenutno je vrlo dobrog fizičkog i zdravstvenog stanja.

Povuklo mu se to nakon zračenja i svega. Veoma se dobro osjeća – zaključio je izvor.

Nastavio sa poslom

– Kad sam shvatio da je to dio života, da je bolest dio života, onda sam je prihvatio. Kad nešto prihvatiš s ljubavlju, onda se zloćudna bolest može pobijediti – rekao je nedavno Nadarević za “Media servis”.

Uprkos ozbiljnosti njegove bolesti, glumac je nastavio snimanja i bavljenje onim što najviše voli, a to je gluma.

